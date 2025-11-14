हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Thursday Box Office Collection: 'हक'- 'द गर्लफ्रेंड' का दबदबा कायम, दम तोड़ रही 'थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें- थर्सडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Thursday Box Office Collection: गुरुवार को एक बार फिर 'हक', थामा'- 'एक दीवाने की दीवानियत' सहित सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों पर भारी पड़ी. हालांकि द गर्लफ्रेंड भी करोड़ों में कमा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर यह हफ़्ता दिलचस्प रहा है. दरअसल कई नई और कुछ हफ्तों पुरानी फ़िल्मों के बीच टिकट खिड़की पर कमाई के लिए खूब जंग हुई. जहां यामी गौतम और इमरान हाशमी की 'हक़' फिलहाल दबदबा बनाए हुए हैं. वहीं 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' सहित कई अन्य फिल्में मुट्ठीभर कमाई के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं. चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों ने गुरुवार को कितनी कमाई की है?

हक’ ने गुरुवार को कितना किया कलेक्शन?
इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है. इस दौरान इस फिल्म ने ठीक ठाक कमाई कर ली है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘हक’ ने  रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 1.10 करोड़ रुपये कमाए हैं.  जिससे इसकी कुल कमाई अब 14 करोड़ रुपये हो गई है.

जटाधारा ने गुरुवार को कितना किया कलेक्शन?
सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की लेटेस्ट पौराणिक थ्रिलर ‘जटाधारा’ बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी हालत में हैं. इस फिल्म के लिए चंद लाख कमाने भी मुश्किल हो रहे हैं. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जटाधारा’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी थर्सडे को 40 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इसकी 7 दिनों की कुल कमाई अब 5.54 करोड़ हो गई है.

द गर्लफ्रेंड ने गुरुवार को कितनी की कमाई?
कई हिट फिल्में देने के बाद रश्मिका मंदाना ने अब द गर्लफ्रेंड से सिनेमाघरों में कमबैक किया है. इस रोमांटिक ड्रामा को युवाओं से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यह मल्टीप्लेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक द गर्लफ्रेंड ने गुरुवार को 1.10 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 7 दिनों की कुल कमाई अब 11.25 करोड़ रुपये हो गई है.

द ताज स्टोरी ने दूसरे गुरुवार कितनी की कमाई?
परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है. खासतौर पर दूसरे वीक में इसकी हालत बुरी हो गई. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे गुरुवार को यानी 14वें दिन द ताज स्टोरी ने 36 लाख रुपये की कमाई की है. इसी के साथ इसकी 14 दिनों की कुल कमाई अब 17.61 करोड़ रुपये हो गई है.

थामा ने चौथे गुरुवार कितना किया कलेक्शन? 
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थामा की कमाई लगातार घट रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ने रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे गुरुवार को महज 35 लाख रुपये कमाए हैं. जिससे इसकी कुल कमाई 133 करोड़ रुपये हो गई है. 

एक दीवाने और दीवानियत ने दूसरे गुरुवार कितनी की कमाई?
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत भी अब बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  एक दीवाने और दीवानियत ने रिलीज के 24वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 50 लाख का कलेक्शन किया है जिससे इसकी कुल कमाई 77.30 करोड़ रुपये हो गई है. 

 

Published at : 14 Nov 2025 07:27 AM (IST)
The Taj Story The Girlfriend Jatadhara Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma Haq
Embed widget