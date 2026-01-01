हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड के लिए खास रहा है साल का पहला महीना! जनवरी में रिलीज ये 10 फिल्में काट चुकी हैं बवाल

बॉलीवुड के लिए खास रहा है साल का पहला महीना! जनवरी में रिलीज ये 10 फिल्में काट चुकी हैं बवाल

बॉलीवुड के लिए जनवरी का महीना हमेशा खास साबित हुआ है. इससे पहले भी कई बार मेकर्स ने अपनी फिल्में को रिलीज करने के लिए साल का पहला महीना चुना और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Jan 2026 07:09 PM (IST)
जनवरी 2026 हिंदी सिनेमा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. महीने की शुरुआत फिल्म ‘इक्कीस’ से हो चुकी है जबकि समापन सनी देओल की मोस्ट अवेटेड ‘बॉर्डर 2’ से होगा.

इसके अलावा ‘हैप्पी पटेल’, ‘द राजा साब’ और ‘जन नायकन’ समेत कुल 13 हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी. इन नई फिल्मों से पहले आइए जानते हैं कि साल 2000 से 2025 तक जनवरी में रिलीज हुई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन रहा है.

कैसा रहा जनवरी में रिलीज हुईं फिल्मों का असर
आपको बता दें कि जनवरी का महीना बॉलीवुड के लिए हमेशा खास साबित हुआ है. क्योंकि इस महीने में कई बड़ी और चर्चित फिल्मों ने रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. यहां हम जनवरी में रिलीज हुई कुछ खास फिल्मों के बारे में जो रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर बन गईं.  

यहां आपको 2000 से 2025 तक जनवरी महीने में रिलीज हुई फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिनकी कमाई  ने न सिर्फ इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़े.

यहां देखें जनवरी महीने में रिलीज हुईं फिल्मों का बॉक्स ऑफिस


बॉलीवुड के लिए खास रहा है साल का पहला महीना! जनवरी में रिलीज ये 10 फिल्में काट चुकी हैं बवाल

कहो ना प्यार है: यह फिल्म 14 जनवरी 2000 को रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इस फिल्म से ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने डेब्यू किया था. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 80 करोड़ था.

रंग दे बसंती: 27 जनवरी 2006 को रिलीज हुई थी. यह उस साल की सबसे बड़ी हिट थी. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन  96.90 करोड़ था.

गुरु: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की फिल्म गुरु  12 जनवरी 2007 को रिलीज हुई थी. बॉक्स आफिस पर आते ही यह फिल्म छा गई थी. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ की कमाई की थी. जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब  85 करोड़ था. 

स्लमडॉग मिलिनेयर: 23 जनवरी साल 2009 में आई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्लोबल स्टार की ये फिल्म 124 करोड़ बनी थी. बॉक्स ऑफिस पर इसने 3145 करोड़ का कलेक्शन करके सभी को हैरान कर दिया था. 


बॉलीवुड के लिए खास रहा है साल का पहला महीना! जनवरी में रिलीज ये 10 फिल्में काट चुकी हैं बवाल

अग्निपथ: करण जौहर द्वारा निर्मित और ऋतिक रोशन और संजय दत्त यह फिल्म 26 जनवरी 2012 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने 194 करोड़ रुपये का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था.  

 रईस: शाहरुख खान की एक और हिट फिल्म थी जो 25 जनवरी 2017 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने  130 करोड़ से अधिक का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.

 काबिल: ऋतिक रोशन और यामी गौतम यह फिल्म भी 25 जनवरी 2017 को ही रिलीज हुई थी. यह फिल्म 100 करोड़ के करीब कमाई करने में सफल रही.


बॉलीवुड के लिए खास रहा है साल का पहला महीना! जनवरी में रिलीज ये 10 फिल्में काट चुकी हैं बवाल

 पद्मावत: संजय लीला भंसाली यह फिल्म कई विवादों के बावजूद 25 जनवरी 2018 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म 300 करोड़ से अधिक का नेट कलेक्शन किया. फिल्म में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर थे.

तानाजी-द अनसंग वॉरियर:   10 जनवरी 2020 को रिलीज अजय देवगन और सैफ अली खान ने गदर मचा दिया था. यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एकलौती फिल्म है. इसने बॉक्स ऑफिस पर 279 करोड़ की थी.


बॉलीवुड के लिए खास रहा है साल का पहला महीना! जनवरी में रिलीज ये 10 फिल्में काट चुकी हैं बवाल

 पठान: शाहरुख खान की यह फिल्म 25 जनवरी 2024 को रिलीज. फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर  524 करोड़ से अधिक का नेट कलेक्शन किया. यह फिल्म दुनिया भर में  1000 करोड़ से अधिक कमाई करने में सफल रही.

Published at : 01 Jan 2026 07:09 PM (IST)
Shah Rukh Khan HRITHIK ROSHAN Bollywood January Releases
