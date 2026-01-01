रणवीर सिंह की 'धुरंधर' शानदार 27 दिन बिताने के बाद आज न्यू ईयर 2026 में एंट्री कर चुकी है और आज 28वें दिन भी फिल्म का कलेक्शन ऐसा हो रहा है जैसे फिल्म आज ही रिलीज हुई हो.

नए साल में फिल्म देखने वालों की संख्या फिर से बढ़ गई है और इस वजह से कलेक्शन भी पिछले दिनों से ज्यादा स्पीड से बढ़ता दिख रहा है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितना कमा लिया है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़ और तीसरे हफ्ते 172 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. चौथे हफ्ते के पहले दिन यानी 22वें दिन 15 करोड़ रुपये कमाने के बाद फिल्म ने 23वें दिन 20.5 और 24वें दिन 22.5 करोड़ रुपये का कलेक्श किया.

25वें और 26वें दिन की कमाई 10.5 और 11.25 करोड़ हुई. 2025 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को फिल्म की कमाई 11 करोड़ हुई. यानी किसी भी दिन फिल्म का कलेक्शन दहाई के आंकड़ों से कम नहीं हुआ.

अब आज फिल्म की कमाई 4:05 बजे तक 8.63 करोड़ रुपये हो चुकी है और टोटल कलेक्शन 731.88 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. बता दें कि सैक्निल्क के मुताबित आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

225 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 27 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक वर्ल्डवाइड 1117.90 करोड़ रुपये कमा चुकी है. बता दें कि ये बजट फिल्म के दोनों पार्ट्स का है. यानी एक ही फिल्म में पूरे बजट का कई गुना निकाल चुकी फिल्म अब दूसरी फिल्म से जो भी कमाएगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में काउंट होगा.

'धुरंधर' जल्द तोड़ सकती है RRR का रिकॉर्ड

राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म ने सभी भाषाओं में मिलाकर इंडिया में 782.2 करोड़ रुपये की कमाई की थी और वर्ल्डवाइड 1230 करोड़ रुपये कमाए. इसके दोनों रिकॉर्ड अब 'धुरंधर' के सामने खतरे में हैं. ये रिकॉर्ड कभी भी टूट सकते हैं.

'धुरंधर' के बारे में

फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी हैं. रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और आदित्य धर के डायरेक्शन में उन्होंने 'धुरंधर' को अपने करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बना दिया है.