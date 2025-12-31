एक्सप्लोरर
January 2026 Box Office Prediction: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, 'इक्कीस' से 'द राजा साब' तक पहले दिन कमाएगी इतने नोट
January 2026 Opening Day Box Office Prediction: जनवरी 2026 में कई बड़ी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं. आइए जानते हैं नए साल के पहले महीने में कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करेगी.
जनवरी 2026 में बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस फेहरिस्त में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस', सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से लेकर प्रभास की 'द राजा साब' तक शामिल हैं.
आइए जानते हैं कि नए साल के पहले महीने में कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग करेगी. पिंकविला ने अपने प्रीडिक्शन में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म के नाम का भी खुलासा कर दिया है.
इक्कीस
- दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है.
- इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं.
- 'इक्कीस' में सिमर भाटिया और जयदीप अहलावत भी अहम किरदार में नजर आएंगे.
- फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1.50 करोड़ से 3 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.
बॉर्डर 2
- सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है.
- इस फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी लीड रोल में होंगे.
- 'बॉर्डर 2' ओपनिंग डे पर जनवरी में रिलीज होने वाली सभी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी.
- फिल्म पहले दिन 33 करोड़ से 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.
द राजा साब
- साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है.
- लंबे समय के इंतजार के बाद अब फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है.
- 'द राजा साब' में संजय दत्त, मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल जैसे कलाकार दिखाई देंगे.
- ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.
- इसी के साथ 'द राजा साब' जनवरी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है.
जन नेता (जन नायकन)
- थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नेता' 9 जनवरी 2026 को ही थिएटर्स में आ रही है.
- फिल्म में बॉबी देओल और पूजा हेगड़े भी लीड रोल में नजर आएंगे.
- 'जन नेता' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 1.50 करोड़ से 3 करोड़ रुपए कमा सकती है.
राहू केतू
- कॉमेडी फिल्म 'राहू केतू' 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
- फिल्म में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, शालिनी पांडे और चंकी पांडे जैसे कलाकार दिखाई देंगे.
- 'राहू केतू' भारत में ओपनिंग डे पर 1 करोड़ से 3 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है.
हैप्पी पटेल
- 'हैप्पी पटेल' भी 16 जनवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है.
- फिल्म में वीर दास, मिथिला पालकर, मोना सिंह और शारिब हाशमी जैसे कलाकार नजर आएंगे.
- ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25 लाख से 75 लाख तक का कलेक्शन कर सकती है.
Source: IOCL