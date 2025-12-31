हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJanuary 2026 Box Office Prediction: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, 'इक्कीस' से 'द राजा साब' तक पहले दिन कमाएगी इतने नोट

January 2026 Box Office Prediction: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, 'इक्कीस' से 'द राजा साब' तक पहले दिन कमाएगी इतने नोट

January 2026 Opening Day Box Office Prediction: जनवरी 2026 में कई बड़ी फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं. आइए जानते हैं नए साल के पहले महीने में कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करेगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 31 Dec 2025 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

जनवरी 2026 में बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस फेहरिस्त में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस', सनी देओल की 'बॉर्डर 2' से लेकर प्रभास की 'द राजा साब' तक शामिल हैं.

आइए जानते हैं कि नए साल के पहले महीने में कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग करेगी. पिंकविला ने अपने प्रीडिक्शन में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म के नाम का भी खुलासा कर दिया है.

इक्कीस

  • दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है.
  • इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं.
  • 'इक्कीस' में सिमर भाटिया और जयदीप अहलावत भी अहम किरदार में नजर आएंगे.
  • फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1.50 करोड़ से 3 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.

बॉर्डर 2

  • सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' साल 1997 की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है.
  • इस फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी लीड रोल में होंगे.
  • 'बॉर्डर 2' ओपनिंग डे पर जनवरी में रिलीज होने वाली सभी फिल्मों को पीछे छोड़ देगी.
  • फिल्म पहले दिन 33 करोड़ से 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है. 

द राजा साब

  • साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है.
  • लंबे समय के इंतजार के बाद अब फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है.
  • 'द राजा साब' में संजय दत्त, मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल जैसे कलाकार दिखाई देंगे.
  • ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.
  • इसी के साथ 'द राजा साब' जनवरी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है.

जन नेता (जन नायकन)

  • थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नेता' 9 जनवरी 2026 को ही थिएटर्स में आ रही है.
  • फिल्म में बॉबी देओल और पूजा हेगड़े भी लीड रोल में नजर आएंगे.
  • 'जन नेता' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 1.50 करोड़ से 3 करोड़ रुपए कमा सकती है.

राहू केतू

  • कॉमेडी फिल्म 'राहू केतू' 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
  • फिल्म में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, शालिनी पांडे और चंकी पांडे जैसे कलाकार दिखाई देंगे.
  • 'राहू केतू' भारत में ओपनिंग डे पर 1 करोड़ से 3 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है.

हैप्पी पटेल

  • 'हैप्पी पटेल' भी 16 जनवरी 2026 को थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है.
  • फिल्म में वीर दास, मिथिला पालकर, मोना सिंह और शारिब हाशमी जैसे कलाकार नजर आएंगे.
  • ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25 लाख से 75 लाख तक का कलेक्शन कर सकती है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 08:09 PM (IST)
Tags :
Ikkis Border 2 The Raja Saab January 2026 Box Office Prediction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
New Year: साल 2025 को अलविदा और 2026 का स्वागत, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जश्न में डूबे लोग
2025 को अलविदा और 2026 का स्वागत, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जश्न में डूबे लोग
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Abhira बनी Santa, क्या पूरा होगा Poddar Firm का सपना?
Bangladesh निकला झूठा! Hadi के 'हत्यारे' ने VIRAL VIDEO में खोली पोल | ABPLIVE
Last Sunset 2025: ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू...भारत की आखिरी सूर्यास्त | New Year Celebration
क्या Bengal चुनाव हार जाएंगी ममता बनर्जी? ज्योतिष की भविष्यवाणी से मचा हड़कंप! | WB | TMC
2026 में सियासत में भूचाल, क्रिकेट में नया कप्तान, पर्दे के एक्शन तक की सबसे सटीक भविष्यवाणी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
New Year: साल 2025 को अलविदा और 2026 का स्वागत, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जश्न में डूबे लोग
2025 को अलविदा और 2026 का स्वागत, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जश्न में डूबे लोग
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
क्रिकेट
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
गोवा की सड़क पर हाथ में शराब लिए दिखीं सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा? वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप
बॉलीवुड
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
'इक्कीस उनका सलाम है', सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को दिया ट्रिब्यूट, बोले- ये फिल्म फैंस के लिए गिफ्ट है
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
जनरल नॉलेज
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
अब 24 नहीं 25 घंटे का होगा एक दिन, आखिर क्यों धरती की घड़ी में होने जा रहा बदलाव?
यूटिलिटी
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
नए साल पर ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखें ये ट्रैफिक रूल्स, नहीं तो जेल के साथ भरना पड़ेगा मोटा जु्र्माना
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget