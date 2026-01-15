एक्सप्लोरर
Happy Patel Screening: गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे स्क्रीनिंग में पहुंचे आमिर खान, पैपराजी के लिए दिए जमकर पोज
Happy Patel Screening: आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के तले बनी फिल्म हैप्पी पटेल रिलीज होने के लिए तैयार है. बुधवार को फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जहां कई सेलेब्स पहुंचे.
फिल्म हैप्पी पटेल की स्क्रीनिंग पर आमिर खान का अलग ही अंदाज देखने को मिला. वो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ वहां पहुंचे थे.
Published at : 15 Jan 2026 06:40 AM (IST)
