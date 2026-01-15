हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBMC Election 2026: अपना वोट डालने सबसे पहले पहुंचे अक्षय कुमार, बोले- 'आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है'

BMC Election 2026: महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है. वहीं अक्षय कुमार ने वोट डालने के साथ ही मुंबईवासियों से भी अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jan 2026 08:15 AM (IST)
महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगरपालिकाओं के लिए आज 15 जनवरी की सुबह 7.30 बजे से वोटिंग हो रही है. वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं. अक्षय़ कुमार ने मतदान केंद्र पहुंचकर सबसे पहले वोट डाला है.

मुंबई में अक्षय कुमार सबसे पहले वोट डालने वाले सेलेब बने हैं. वे सुबह-सुबह ही मतदान केंद्र पहुंच गए.
इस दौरान अक्षय कुमार ब्लू शर्ट और पैंट में कूल लुक में दिखे.
