BMC Election 2026: अपना वोट डालने सबसे पहले पहुंचे अक्षय कुमार, बोले- 'आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है'
BMC Election 2026: महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है. वहीं अक्षय कुमार ने वोट डालने के साथ ही मुंबईवासियों से भी अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की.
महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगरपालिकाओं के लिए आज 15 जनवरी की सुबह 7.30 बजे से वोटिंग हो रही है. वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं. अक्षय़ कुमार ने मतदान केंद्र पहुंचकर सबसे पहले वोट डाला है.
Published at : 15 Jan 2026 08:12 AM (IST)
Tags :Akshay Kumar BMC BMC Election 2026
