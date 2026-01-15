एक्सप्लोरर
ठंड से कुड़कुड़ा रही दिल्ली, इस सीजन की सबसे सर्द सुबह आज, तापमान सुनकर ही कांप जाएंगे आप
Delhi Coldest Day: दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 15 जनवरी को मौसम विभाग के अनुसार, इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. पालम में 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.
देश की राजधानी दिल्ली ठंड से ठिठुर रही है. गुरुवार, 15 जनवरी की सुबह मौसम की सबसे सर्द सुबह रही. मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में ठंड ने इस सीजन के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं. सबसे कम तापमान आज सुबह दर्ज किया गया. दिल्ली के पालम इलाके में न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, आयानगर में 2.7 और सफदरजंग में 2.9 तापमान दर्ज हुआ है.
