'इक्कीस' की रिलीज से 'धुरंधर' को बड़ा झटका, थिएटर से हटेंगे रणवीर सिंह की फिल्म के 50% शोज

Dhurandhar Loses Shows: दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज से 'धुरंधर' को बड़ा नुकसान होगा. इस फिल्म की वजह से थिएटर्स में रणवीर सिंह की फिल्म के 50 प्रतिशत शोज कम कर दिए जाएंगे.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 31 Dec 2025 05:36 PM (IST)
रणवीर सिंह स्टारर स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' अब तक बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए हुई थी. नई रिलीज फिल्मों के आगे भी 'धुरंधर' का जलवा बरकरार रहा. लेकिन 'इक्कीस' की रिलीज के बाद बाजी पलटने वाली है. दरअसल धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. ऐसे में कल से 'धुरंधर' के 50 प्रतिशत शोज कम कर दिए जाएंगे. जिसके बाद रणवीर सिंह की फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है.

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक कई सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में कल से 'धुरंधर' के शो 50 प्रतिशत तक घटा दिए गए हैं. वहीं कई सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में 'धुरंधर' के 2 शो, 'इक्कीस' के 2 शो और मराठी फिल्म क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम का 1 शो दिखाया जाएगा. ट्रेड एनालिस्ट के हवाले से बताया गया है कि मुंबई जैसे शहर में 'इक्कीस' के शो शायद तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी से ज्यादा हैं. 'इक्कीस' को उन सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में शो मिल गए हैं जहां पिछले सप्ताह तक सिर्फ 'धुरंधर' ही दिखाई जा रही थी.

'इक्कीस' ने मांगे 30-40% शोकेस
रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा- 'इक्कीस का डिस्ट्रिब्यूशन जियो स्टूडियोज कर रहा है, जो 'धुरंधर' का भी डिस्ट्रिब्यूटर और प्रोड्यूसर है. इसलिए, धुरंधर के शो कम होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने पहले ही जबरदस्त कमाई कर ली है. इसके अलावा ये फिल्म 2 जनवरी, शुक्रवार को अपने पांचवें सप्ताह में एंट्री लेगी. इसीलिए उन्होंने इक्कीस के लिए लगभग 30-40% शोकेस की मांग की है.'

'इक्कीस' को वर्ड ऑफ माउथ से मिलेंगे दर्शक
'इक्कीस' को लेकर रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'दो स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में उन्होंने चार शो की मांग की है. तीन स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में उन्होंने छह शो की मांग की है और चार स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स में आठ शो की. पांच या उससे ज्यादा स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में उन्होंने दस से ज्यादा शो की मांग की है. और बात यहीं खत्म नहीं होती. सिंगल स्क्रीन, दो स्क्रीन और तीन स्क्रीन वाले सिनेमाघरों में उन्होंने प्रेजेंटर्स को निर्देश दिया है कि वो सुबह बहुत जल्दी शो न दिखाएं, शायद इसलिए कि 'इक्कीस' एक ऐसी फिल्म है जो सुबह-सुबह दर्शकों को आकर्षित नहीं करेगी और धीरे-धीरे लोगों के बीच चर्चा से ही दर्शकों का ध्यान खींचेगी.' 

Published at : 31 Dec 2025 05:18 PM (IST)
Dharmendra Ranveer SIngh Ikkis Dhurandhar
