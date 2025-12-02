'अवतार: फायर एंड ऐश' में लो'आक ने क्यों की नैरेशन? डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने बताई वजह

अवतार की नई कहानी में दर्शक एक बड़ा बदलाव देखेंगे. अब कहानी जेक सुली की नजर से नहीं बताई जाएगी. बल्कि कहानी की नैरेशन उसके बेटे लो’आक ने किया है, जिससे सुली परिवार की जर्नी में एक नई पीढ़ी का नजरिया जुड़ जाता है. निर्देशक जेम्स कैमरन और एक्टर सैम वर्थिंगटन बताते हैं कि 'अवतार- फायर एंड ऐश' में लो’आक की आवाज कहानी का केंद्र क्यों बनी.

जेम्स कैमरन के मुताबिक ये बदलाव काफी दिलचस्प है. वो कहते हैं- लो'आक एक बहुत सुंदर नैरेटर है. ब्रिटेन डाल्टन की आवाज में एक आत्मीयता है.' कैमरन बताते हैं कि लो’आक दर्शकों को एक ऐसा नजरिया देता है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. वो कहते हैं- 'मैं जेक की कहानी को एक और दिशा से दिखाना चाहता था. कई बार आप किसी किरदार को दूसरों की नजर से ज्यादा समझते हैं. लो’आक अपने पिता के बारे में बात करता है, और इससे दर्शक जेक के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं. साथ ही, ये भी दिखता है कि लो’आक अपने पिता जैसा ही है.'

'लो'आक का नैरेशन दर्शकों को कहानी में ज्यादा करीब लाता है'

जेक सुली का किरदार निभाने वाले सैम वर्थिंगटन कहते हैं कि ये फैसला इमोशनल और कहानी के लिहाज से बहुत सही है. वो कहते हैं- 'अगर आपने अपना बेटा खो दिया हो, तो आपकी आवाज बहुत इमोशनल और एकतरफा हो सकती है. ऐसे में लो'आक का नैरेशन दर्शकों को कहानी में ज्यादा करीब ले आता है.' वर्थिंगटन बताते हैं कि जेक खुद कहानी सुनाता तो उसकी आवाज में गुस्सा, दुख और बेचैनी ज्यादा होती.

वो कहते हैं- 'जेम्स ने इसे बहुत समझदारी से डिजाइन किया है. अगर जेक खुद कहानी सुनाता, तो वो सिर्फ गुस्से में चिल्लाता, रोता और दुनिया से नाराज़ होता. इसलिए लो’आक को नैरेटर बनाना एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है.'

'अवतार- फायर एंड ऐश' कब रिलीज होगी?

'अवतार- फायर एंड ऐश' को भारत में 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा.