बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म 'दृश्यम द कन्क्लूजन' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की पूरी टीम पहुंची थी. इस दौरान जयदीप अहलावत से अक्षय खन्ना के रिप्लेसमेंट को लेकर सवाल किया गया था. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं किया है, बल्कि उनका किरदार नया और अक्षय से अलग है.

अक्षय के 'दृश्यम 3' से बाहर होने पर क्या बोले जयदीप अहलावत?

अक्षय खन्ना ने दृश्यम के दूसरे पार्ट 'दृश्यम 2' में काम किया था. हालांकि दृश्यम 3 का वो हिस्सा नहीं हैं. फिल्म में फिर जयदीप अहलावत की एंट्री हुई थी और माना जा रहा था कि उन्होंने अक्षय को दृश्यम के तीसरे पार्ट में रिप्लेस कर दिया है. इसे लेकर सवाल जयदीप से ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भी पूछा गया था.

इस पर जयदीप अहलवात ने कहा, 'नहीं, बिल्कुल नहीं. जब मैंने कहानी सुनी थी तो ऐसा नहीं था कि वो किरदार अक्षय सर की जगह आ रहा है. एक किरदार की जर्नी खत्म होती है और दूसरा किरदार आता है. इस किरदार के साथ उस किरदार को जोड़ना ठीक नहीं है. ये अलग जर्नी होने वाली है, इंट्रोडक्शन नया होने वाला है.'

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बहुत सुंदर तरीके से लिखा है किरदार

जयदीप अहलवात ने आगे कहा, 'नया रिश्ता बनने वाला है मीरा के साथ, देशमुख परिवार के साथ और सलगांवकर फैमिली के साथ. जब कहानी मुझे सुनाई गई थी तो कहीं से भी ऐसा नहीं था कि ये किसी और किरदार की वजह से है. इस किरदार को अभिषेक ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है.'

'दृश्यम 2' में आईजी तरुण अहलावत बने थे अक्षय

बता दें कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 2 में आईजी तरुण अहलावत का किरदार निभाया था. उनके काम को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, हालांकि अब वो फिल्म का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जयदीप की एंट्री ने दर्शकों को एक्साइटेड कर दिया है.

गांधी जयंती पर रिलीज होगी फिल्म

'दृश्यम द कन्क्लूजन' सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी. इसमें अजय देवगन, जयदीप अहलावत के अलावा तब्बू, श्रिया सरन, प्रकाश राज, रजत कपूर और इशिता दत्ता भी नजर आएंगे. इसका डायरेक्शन विकास पाठक ने किया है.

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