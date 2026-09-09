4000 करोड़ी 'रामायण' से भिड़ेंगी नयनतारा? ला रही 100 करोड़ी फिल्म

दक्षिण भारतीय सिनेमा की टॉप और खूबसूरत अदाकारा नयनतारा इन दिनों कन्नड़ स्टार यश की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आ रही हैं. हालांकि ये फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आई. टॉक्सिक के बाद अब नयनतारा का पूरा फोकस अपनी अगली फिल्म पर है जिसका क्लैश रणबीर कपूर और यश की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' से हो सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है?

नयनतारा की 'मुकुथी अम्मान 2' पर आया बड़ा अपडेट

टॉक्सिक की असफलता के बाद अब साउथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा फिल्म 'मूकुथी अम्मान 2' ला रही हैं. बता दें कि ये उनकी सफल फिल्म 'मूकुथी अम्मान' का सीक्वल है, इसमें एक्ट्रेस ने तमिलनाडु में पूजी जाने वाली देवी मूकुथी अम्मान का किरदार निभाया था. उन्हें मां दुर्गा का रूप माना जाता है. 2020 में आई इस फिल्म की सफलता के बाद अब मेकर्स इसका सीक्वल ला रहे हैं.

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'रामायण' से हो सकती है 'मुकुथी अम्मान 2' की टक्कर

बता दें कि भक्ति-भाव वाली फिल्म मुकुथी अम्मान 2 की टक्कर एक अन्य भक्ति भाव वाली फिल्म रामायण से हो सकती है. रणबीर कपूर की मुख्य भूमिका वाली फिल्म साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म है. इसका एक ट्रेलर आ चुका है और एक और ट्रेलर आने वाला है. वहीं इसकी रिलीज डेट की बात करें तो ये दुनियाभर में दिवाली पर (6 नवंबर) रिलीज होगी.

वहीं दूसरी ओर 'मुकुथी अम्मान 2' के मेकर्स भी अपनी फिल्म के लिए उसी तारीख पर नजर बनाए हुए हैं जिस तारीख पर रामायण दुनियाभर में दस्तक देने जा रही है. मेकर्स दिवाली जैसे बड़े त्योहार को देखते हुए इस पर विचार कर रहे हैं. हालांकि अभी इसे लेकर मेकर्स की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है. इसकी दिवाली रिलीज को लेकर अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है.

100 करोड़ रुपये है 'मुकुथी अम्मान 2' का बजट

डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की दो पार्ट में बन रही फिल्म 'रामायण' का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. वहीं नयनतारा की फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसका डायरेक्शन सुंदर ने किया है. जबकि इसके प्रोड्यूसर हैं इशारी के. गणेश.

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