कहां हुई जैकी-माधुरी की पहली मुलाकात?

शो में माधुरी दीक्षित ने बताया कि उनकी जैकी श्रॉफ से पहली मुलाकात फिल्म कर्मा के सेट पर हुई थी. उस समय वह फिल्म में एक छोटा सा गाना कर रही थीं. सेट पर जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर एक कोने में बैठकर उन्हें देख रहे थे. माधुरी ने कहा कि वह उस वक्त इंडस्ट्री में नई थीं, इसलिए काफी घबराई हुई थीं.

वहीं जैकी श्रॉफ ने बताया कि उन्होंने पहली बार माधुरी के बारे में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान से सुना था. सरोज खान ने डायरेक्टर सुभाष घई से कहा था कि माधुरी बेहद खूबसूरत और शानदार डांसर हैं. जैकी ने कहा कि वह आज भी माधुरी के टैलेंट से इंस्पायर हैं.





रिहर्सल छोड़कर माधुरी का डांस देखने लगते थे जैकी

जब कपिल शर्मा ने जैकी श्रॉफ से पूछा कि वो अपनी रिहर्सल छोड़कर माधुरी का डांस क्यों देखने लगे थे, तो जैकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'कभी-कभी इंसान को खुद को भूल जाना पड़ता है.' उन्होंने आगे कहा कि माधुरी दीक्षित ने उनके साथ हर तरह के रोल किए हैं और उन्हें इस बात की खुशी है. जैकी ने मजाकिया अंदाज में कहा. 'वह मेरी पत्नी बनीं, गर्लफ्रेंड बनीं और फिल्म ‘संगीत’ में तो मेरी सास का किरदार भी निभाया.'

माधुरी संग रोमांटिक सीन करते समय जैकी को आती थी शर्म

एपिसोड में बाद में कपिल शर्मा ने माधुरी दीक्षित से पूछा कि क्या कभी किसी एक्टर को उनके साथ रोमांस करते हुए घबराहट हुई है. इस पर जैकी श्रॉफ ने तुरंत माना कि वो खुद ऐसे ही एक्टर थे. जैकी ने कहा, 'माधुरी के साथ रोमांटिक सीन करते समय मुझे शर्म आती थी. मुझे इसकी आदत नहीं थी. फिल्म असल जिंदगी की तरह ही शूट होती है, कुछ भावनाएं दिल में होती हैं, उन्हें अचानक पर्दे पर दिखाना आसान नहीं होता. जब वो बोलती हैं तो उनकी आंखों में देखकर बात करना या गाना बहुत मुश्किल होता है.

जैकी ने आगे कहा, 'वो बेहद खूबसूरत और एक्सप्रेसिव हैं. अपने किरदार में इतनी डूबी रहती हैं कि अगर रोमांटिक फिल्म हो, तो वह पूरी तरह रोमांस में खो जाती हैं.' वहीं, माधुरी दीक्षित ने भी जैकी श्रॉफ की तारीफ करते हुए कहा, 'उनकी शख्सियत में एक सादगी और पवित्रता है. वो बहुत मासूम और जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं.' माधुरी ने यह भी याद किया कि फिल्म देवदास उनकी साथ में की गई आखिरी फिल्म थी.