'ये बाबूराव का स्टाइल है...', ईशान खट्टर की पैंट पर गिरी कॉफी, तो एक्टर का रिएक्शन वायरल
Ishaan Khatter Viral Video: ईशान खट्टर का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके पैंट पर कॉफी गिरी हुई है. उनका कूल अंदाज और मजेदार रिएक्शन फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर इन दिनों अपने एक मजेदार वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हाल ही में उन्हें एक कैफे से अपनी गर्लफ्रेंड चांदनी बैंज के साथ बाहर निकलते देखा गया. इस दौरान उनकी व्हाइट पैंट पर कॉफी गिर गई थी, लेकिन उन्होंने इस छोटी सी बात को भी मजाकिया अंदाज में संभाल लिया. उनका कूल और फनी रिएक्शन लोगों को पसंद आया.
ईशान ने किया बाबूराव को कॉपी
कैफे से बाहर निकलते ही जैसे ही पैपराजी ने उन्हें घेरा, ईशान ने हंसते हुए कहा, 'ये बाबूराव का स्टाइल है.' देखते ही देखते वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. इस वीडियो में ईशान का स्टाइल भी काफी चर्चा में है. उन्होंने ऑरेंज कलर की शर्ट के साथ व्हाइट पैंट और शूज पहने हुए थे. इसके साथ उन्होंने ऑरेंज कैप और चश्मा लगाया, जिससे उनका लुक और भी डैशिंग लग रहा था.
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वहीं चांदनी बैंज भी सिंपल लेकिन एलिगेंट अंदाज में नजर आईं. उन्होंने लैवेंडर कलर की पैंट के साथ ब्लैक टॉप पहना था और अपने बाल खुले रखे थे. साथ ही उन्होंने भी चश्मा लगाया हुआ था, जो उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहा था. दोनों की केमिस्ट्री और कैजुअल स्टाइल फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
ईशान का करियर
अगर ईशान खट्टर के करियर की बात करें, तो वह बॉलीवुड के टैलेंटेड यंग एक्टर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने फिल्म 'धड़क' से लीड एक्टर के तौर पर पहचान बनाई थी, जिसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर नजर आई थीं. इसके बाद वो कई फिल्मों और वेब प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुके हैं. ईशान अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने फन-लविंग नेचर के लिए भी जाने जाते हैं. यही वजह है कि उनका ये वीडियो भी फैंस के बीच तेजी से पॉपुलर हो गया है.
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Source: IOCL