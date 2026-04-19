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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बात तो कर सकती थी...', उर्वशी ढोलकिया के आरोपों पर असित मोदी का फूटा गुस्सा, दिया करारा जवाब

'बात तो कर सकती थी...', उर्वशी ढोलकिया के आरोपों पर असित मोदी का फूटा गुस्सा, दिया करारा जवाब

Asit Kumar Modi Reaction: उर्वशी ढोलकिया के कंस्ट्रक्शन विवाद वाले आरोपों पर असित कुमार मोदी ने करारा जवाब दिया है. साथ ही ठेकेदार ने भी उन आरोपों को गलत बताया है, जिसके बाद ये मामला और बढ़ गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 08:37 PM (IST)
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हाल ही में एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने मुंबई के जुहू में देर रात तक चल रहे कंस्ट्रक्शन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर जताई थी. साथ ही उन्होंने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी को खुली चेतावनी भी दी थी, जिससे ये मामला और बढ़ गया और सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गया. हालांकि अब असित कुमार मोदी ने खुद पर चुप्पी तोड़ दी है.

कंपनी ने इन आरोपों का खंडन किया 

इसी बीच ठेकेदार और उससे जुड़े पक्ष ने प्रतिक्रिया दी है. जिग्नेश और मेसर्स मेहता एंड कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो रहा है, उसका असित कुमार मोदी से कोई संबंध नहीं है. उनका कहना है कि ये कंस्ट्रक्शन पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया और मंजूरियों के साथ किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने उर्वशी के आरोपों को गलत बताया और इस मामले में असित मोदी का नाम घसीटे जाने पर आपत्ति जताई.

असित मोदी ने भी दिया जवाब 

वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, असित कुमार मोदी ने भी इस पूरे मामले पर कहा कि इस प्रॉपर्टी से उनका कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें हैरानी है कि उनका नाम बिना वजह इसमें जोड़ा गया. उन्होंने कहा कि अगर उर्वशी को कोई समस्या थी, तो वह सीधे उनसे बात कर सकती थीं. फिलहाल इस विवाद पर उर्वशी की ओर से कोई नया बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये मामला अब इंडस्ट्री और सोशल मीडिया दोनों जगह चर्चा में बना हुआ है.

 
 
 
 
 
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उर्वशी ने लगाया था आरोप 

बता दें कि उर्वशी ढोलकिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि उनके इलाके में रात देर तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. उन्होंने इसे 'मिडनाइट हॉरर' तक बता दिया. उनका आरोप था कि बिना परमिशन के सड़क बंद कर दी गई है और प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा. उन्होंने असित कुमार मोदी को टैग करते हुए कहा कि उनके परिवार से जुड़े लोग इस काम में शामिल हैं और इस वजह से लोगों की जिंदगी इफेक्ट हो रही है. जब तक यह खत्म नहीं होगा, वो अपनी आवाज उठाती रहेंगी.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar 2 Box Office Collection: 'धुंरधर 2' ने 'पुष्पा 2' को पछाड़ा, बनी तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म

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Published at : 19 Apr 2026 08:37 PM (IST)
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