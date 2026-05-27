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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये नकली बाल हैं...', 7 साल तक बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझते रहे हनी सिंह, मुश्किल दिनों को लेकर किया खुलासा

'ये नकली बाल हैं...', 7 साल तक बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझते रहे हनी सिंह, मुश्किल दिनों को लेकर किया खुलासा

Honey Singh Interview: रैपर यो यो हनी सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने बाइपोलर डिसऑर्डर और मुश्किल दिनों को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि दवाइयों की वजह से उनके सारे बाल झड़ गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 May 2026 10:15 PM (IST)
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पॉपुलर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हालांकि इस बार वजह उनका कोई नया गाना नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा बड़ा खुलासा है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में हनी सिंह ने अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे बाइपोलर डिसऑर्डर और परेशानियों ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी. लंबे समय तक इंडस्ट्री से दूर रहने के पीछे की असली वजह बताते हुए उन्होंने कई खुलासे किए.

उन्हें लगता था कि मर जाएंगे 

हनी सिंह ने बताया कि जब वो एक म्यूजिक रियलिटी शो को जज कर रहे थे और शाहरुख खान के साथ अमेरिका टूर पर थे, तब उनकी ये परेशानी शुरू हुई थी. उस समय उन्हें हर समय लगने था कि वो मर जाएंगे. वो इतने ज्यादा घबरा गए थे कि स्टेज पर जाने से भी वो डर रहे थे. एक बार उन्होंने आधा सिर शेव कर लिया था, ताकि शो में परफॉर्म न करना पड़े. लेकिन टीम ने उन्हें कैप पहनाकर स्टेज पर भेजा. उस समय कोई उनकी हालत समझ नहीं पा रहा था. इसके बाद उनकी हालत और खराब हो गई कि एक बार उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस बीच में ही छोड़ दी. साथ ही खुद को 7 सालों तक घर में बंद कर लिया.

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विग लगाते हैं हनी सिंह 

उन्होंने आगे बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण उस समय वो अपने दोस्तों से मिलना बन कर चुके थे. फोन, टीवी, इंटरनेट सभी चीजों से खुद को अलग कर लिया था. साल 2018-19 तक उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें लगता था कि वो पहले ही मर चुके हैं. सात साल तक जो दवाइयां वो ले रहे थे, उनका कोई असर नहीं हो रहा था. इसके बाद उन्होंने डॉक्टर और इलाज बदल लिया. इसके बाद सिर्फ चार हफ्तों में उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया और धीरे-धीरे अपनी जिंदगी में लौटने लगे. हालांकि लंबे समय तक दवाई खाने से उनका वजन 105 किलो हो गया था और उनके सारे बाल झड़ गए थे. उन्होंने कहा कि 'ये नकली बाल हैं, मैं पूरी तरह गंजा हूं. यह एक विग है.'

कमबैक के बाद फैंस ने पसंद किए गाने

बता दें कि हनी सिंह बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर रैपर में से एक हैं. पहले उनके गाने युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर थे. अचानक इंडस्ट्री से गायब होने के बाद फैंस लगातार उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे. वापसी के बाद जब हनी सिंह ने कमबैक किया, तो उनके गाने फिर फैंस के बीच छाने लगे हैं. 

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Published at : 27 May 2026 10:15 PM (IST)
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