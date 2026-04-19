हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अमर सिंह चमकीला' में लीड एक्टर बनने वाले थे 'धुरंधर 2' के 'पिंडा', इस वजह से हाथ से निकला किरदार

'अमर सिंह चमकीला' में लीड एक्टर बनने वाले थे 'धुरंधर 2' के 'पिंडा', इस वजह से हाथ से निकला किरदार

Udaybir Sandhu Interview: 'धुरंधर 2' में जस्सी का किरदार निभाने वाले उदयबीर संधू इन दिनों चर्चा में है. इसी बीच उन्होंने फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' फिल्म के ऑडिशन के बारे खुलकर बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 09:17 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस के बाद एक्टर उदयबीर संधू सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म में उन्होंने पिंडा का किरदार निभाया, जो रणवीर सिंह के दोस्त थे. इस फिल्म से अचानक मिली इस पहचान के बीच उदयबीर अब अपने करियर के उन दिनों को भी याद कर रहे हैं, जब कुछ बड़े मौके उनके हाथ से निकल गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

इस फिल्म के लिए उदयबीर ने की थी मेहनत

हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में उदयबीर ने कहा कि उन्होंने फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए ऑडिशन दिया था. लेकिन इस फिल्म में लीड रोल दिलजीत दोसांझ को मिला. उन्होंने इस किरदार के लिए बहुत मेहनत की थी और पूरी तैयारी के साथ ऑडिशन दिया था. मेकर्स को उनका काम पसंद भी आया था, लेकिन डायरेक्टर इम्तियाज अली इस रोल के लिए ऐसे कलाकार को लेना चाहते थे, जो गाने भी गा सके.

उदयबीर ने आगे कहा कि बाद में इस रोल के लिए दिलजीत दोसांझ को चुना गया है. दिलजीत ने फिल्म में शानदार काम किया, लेकिन वो खुद भी इस किरदार को अच्छे से निभा सकते थे क्योंकि उन्होंने इसके लिए पूरी मेहनत की थी. हालांकि इसी ऑडिशन की वजह से उन्हें एक दूसरे पंजाबी सिंगर के किरदार में काम करने का मौका मिला, जिसने उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद की.

उदयबीर का करियर 

बता दें कि उदयबीर संधू ने साल 2018 में 'गोल्ड' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में थे. खास बात ये है कि उदयबीर खुद एक नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर रह चुके हैं और उन्होंने फिल्म के दौरान कलाकारों को ट्रेनिंग भी दी थी. इसके बाद वो 'इक्क कुड़ी' जैसी फिल्मों में भी नजर आए और धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे हैं. वहीं धुरंधर 2 में उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया है और उन्होंने इस फिल्म से खुद की पहचान और मजबूत बना ली है.

ये भी पढ़ें: प्रेग्नेंसी में छुट्टी नहीं लेंगी दीपिका पादुकोण, फिल्मों में इंटेंस एक्शन सीन करेंगी शूट

और पढ़ें
Published at : 19 Apr 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
DILJIT DOSANJH Dhurandhar The Revenge Udaybir Sandhu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'अमर सिंह चमकीला' में लीड एक्टर बनने वाले थे 'धुरंधर 2' के 'पिंडा', इस वजह से हाथ से निकला किरदार
'अमर सिंह चमकीला' में लीड एक्टर बनने वाले थे 'धुरंधर 2' के 'पिंडा', इस वजह से हाथ से निकला किरदार
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Day 3 BO Live: रविवार को 'भूत बंगला' का धमाका, 50 करोड़ का आंकड़ा किया पार, रात 9 बजे तक की इतनी कमाई
लाइव: रविवार को 'भूत बंगला' का धमाका, 50 करोड़ का आंकड़ा किया पार, रात 9 बजे तक की इतनी कमाई
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office Collection: 'भूत बंगला' को मिला संडे का फायदा, तीसरे दिन पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा
'भूत बंगला' को मिला संडे का फायदा, तीसरे दिन पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा
बॉलीवुड
प्रेग्नेंसी में छुट्टी नहीं लेंगी दीपिका पादुकोण, फिल्मों में इंटेंस एक्शन सीन करेंगी शूट
प्रेग्नेंसी में छुट्टी नहीं लेंगी दीपिका पादुकोण, फिल्मों में इंटेंस एक्शन सीन करेंगी शूट
Advertisement

वीडियोज

Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Kailash Kher Interview: ‘जोगी’ के पीछे की कहानी, नई पीढ़ी को लेकर क्या बोले सिंगर?
Khabar Filmy Hai: दूसरी बार मम्मी-पापा बनने जा रहे दीपिका पादुकोन और रणवीर सिंह | Bollywood Masala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamilnadu News: तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की मौत, CM स्टालिन ने जताया दुख
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की मौत, CM स्टालिन ने जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती SP को अदालत में रोका, कहा- 'हलफनामा सही तथ्यों पर नहीं'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती SP को अदालत में रोका, कहा- 'हलफनामा सही तथ्यों पर नहीं'
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जीतने के बाद क्या बोले KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे? बताया कौन रहा असली हीरो
हारा हुआ मैच जीतने के बाद क्या बोले KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे? बताया कौन रहा असली हीरो
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
एग्रीकल्चर
बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती
बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती
ऑटो
600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें
600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget