क्या शाहरुख खान होंगे रजनीकांत की ‘जेलर 2’ का हिस्सा? मिथुन चक्रवर्ती के बयान से बढ़ी हलचल

रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म जेलर के सीक्वल जेलर 2 को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. अब इस फिल्म से जुड़ी एक खबर ने माहौल और गर्म कर दिया है. बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का नाम अचानक इस प्रोजेक्ट से जुड़ने लगा है. वजह बना है दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग बात करने लगे हैं.

मिथुन चक्रवर्ती के बयान से बढ़ी चर्चा

हाल ही में एक बातचीत के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने जेलर 2 के कलाकारों का जिक्र किया. इसी दौरान उन्होंने शाहरुख खान का नाम भी ले लिया बस फिर क्या था फैंस के बीच हलचल मच गई. लोगों को लगा कि शायद शाहरुख खान वाकई इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं. हालांकि मिथुन ने यह साफ नहीं किया कि शाहरुख का रोल छोटा होगा या बड़ा.

अभी तक नहीं हुई ऑफिशियल अनाउंसमेंट

मिथुन के इस बयान के बाद भी फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. ना ही शाहरुख खान और ना ही जेलर 2 की टीम ने इस खबर पर कोई रिएक्शन दिया है. ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि शाहरुख खान फिल्म में होंगे या नहीं. लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान ने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं.





जेलर 2 को लेकर मेकर्स की बड़ी तैयारी

पहली फिल्म जेलर को लोगों से जबरदस्त प्यार मिला था. रजनीकांत के दमदार अंदाज और जबरदस्त एक्शन ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया है. अब जेलर 2 को और बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी चल रही है. खबरों के मुताबिक, फिल्म में कई इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स नजर आ सकते हैं जिससे ये एक पैन इंडिया फिल्म बन सकती है.

रजनीकांत और शाहरुख साथ आए तो होगा धमाका

अगर शाहरुख खान सच में जेलर 2 का हिस्सा बनते हैं तो यह साउथ और बॉलीवुड के फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा. रजनीकांत और शाहरुख खान को एक साथ स्क्रीन शेयर करते देखना हर किसी का सपना है. अब ये सपना हकीकत बनेगा या नहीं इसका जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा. लेकिन फिलहाल जेलर 2 को लेकर बज पूरी तरह बना हुआ है.