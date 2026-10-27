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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतीसरी बार मां बनेंगी अनुष्का शर्मा? विराट कोहली संग मुंबई इवेंट के बाद शुरू हुई चर्चा

तीसरी बार मां बनेंगी अनुष्का शर्मा? विराट कोहली संग मुंबई इवेंट के बाद शुरू हुई चर्चा

अनुष्का शर्मा को हाल ही में मुंबई में एक भजन नाइट में अपने पति विराट कोहली के साथ देखा गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस एक्ट्रेस के प्रेग्नेंट होने के कयास लगाने लगे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Oct 2026 03:21 PM (IST)
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बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा लंबे वक्त से एक्टिंग फील्ड से दूर हैं, हालांकि वो फैंस के बीच फिर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. एक्ट्रेस आए दिन भगवान की भक्ति में डूबी हुई नजर आती हैं. हाल ही में मुंबई में फिर से वो भक्ति गीतों में लीन दिखाई दीं. हालांकि मुंबई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा की प्रेग्नेंसी की चर्चा शुरू हो गई है.

पति विराट कोहली संग भजन नाइट में पहुंचीं अनुष्का शर्मा

बता दें कि 25 अक्टूबर को अनुष्का शर्मा अपने पति और दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली के साथ मुंबई के SVP स्टेडियम के 'डोम' में आयोजित हुए अमेरिकी भक्ति गायक कृष्णा दास के लाइव कीर्तन में शामिल हुई थीं. भजन-कीर्तन के दौरान अनुष्का पूरी तरह भक्ति में डूबी रहीं और ताली बजाकर भजनों का आनंद लिया. जबकि उनके पास बैठे विराट कोहली भी भक्ति गीतों पर आंख बंद करके भजनों को एंजॉय करते हुए दिखाई दिए.

फैंस बोले- क्या अनुष्का फिर से प्रेग्नेंट हैं?

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के फोटोज और वीडियो सामने आने के बाद फैंस ने एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी से जोड़ते हुए रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, 'क्या अनुष्का फिर से प्रेग्नेंट है?

एक यूजर ने लिखा, 'क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं?' वहीं कुछ यूजर्स ने अनुष्का शर्मा की प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर मजेदार रिएक्शन दिया. एक यूजर ने लिखा, 'अनुष्का को भी ट्विटर से ही पता चलता होगा कि वो प्रेग्नेंट हैं.' बता दें कि अभी तक विराट और अनुष्का की तरफ से प्रेग्नेंसी रूमर्स पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

एक बेटी और एक बेटे के पेरेंट्स हैं अनुष्का-विराट 

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने एक दूसरे को कई सालों तक डेट किया था. इसके बाद कपल ने इटली में धूमधाम से दिसंबर 2017 में शादी रचा ली थी. फिर मुंबई और दिल्ली में रिसेप्शन दिए थे. शादी के करीब चार साल बाद विराट और अनुष्का ने अपने पहले बच्चे के रूप में बेटी वामिका का साल 2021 में वेलकम किया था. जबकि दूसरी बार दोनों को पेरेंट्स बनने का सुख फरवरी 2024 में मिला. तब अनुष्का ने बेटे अकाय को जन्म दिया था. अब अनुष्का के तीसरी बार प्रेग्नेंट होने की अफवाहें हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma
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