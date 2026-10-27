दिवाली के मौके पर 90 के दशक की कई बेहतरीन फिल्मे सिनमाघरों में वापस लौट रही हैं. अक्षय कुमार की बेहतरीन फिल्म 'मोहरा' के अलावा बॉबी देओल और काजोल की फिल्म 'गुप्त' भी बड़े पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आ रही है. 29 साल बाद गुप्त री-रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म के जरिए काजोल ने इतिहास रचा था. जबकि बॉबी देओल भी छा गए थे.

टूटे पैर में नाचे थे बॉबी देओल

गुप्त ने सिनेमाघरों में 4 जुलाई 1997 को दस्तक दी थी. राजीव राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म में बॉबी देओल, काजोल, मनीषा कोइराला, परेश रावल, दिलीप ताहिल, प्रेम चोपड़ा, ओम पुरी, रजा मुराद, कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकारों ने काम किया था. इसमें जबरदस्त क्लाइमेक्स ट्विस्ट देखने को मिला था. गुप्त एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई.

गुप्त एक मिस्टीरियस थ्रिलर फिल्म थी जो काफी सफल रही. वहीं इसका गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' भी काफी पॉपुलर हुआ. इसकी शूटिंग बॉबी ने टूटे पैर के साथ की थी. साल 2022 में गुप्त के 25 साल पूरे होने पर बॉबी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी डेब्यू फिल्म बरसात की शूटिंग के आखिरी दिन उनका पैर टूट गया था और इसके बाद उन्हें गुप्त फिल्म मिली थी. इसके चलते उन्होंने टूटे पैर के साथ ही दुनिया हसीनों का मेला गाने को शूट किया. हालांकि उनका डांस स्टेप बाद में पॉपुलर स्टाइल बन गया.

काजोल ने विलेन बनकर रचा इतिहास

गुप्त में काजोल का एक अलग और अनोखा अंदाज नजर आया था. इसमें उन्होंने विलेन के रोल से महफिल लूटी. ईशा दीवान नाम के निगेटिव रोल से काजोल ने दर्शकों का दिल जीत लिया था और अपने नाम ख़ास उपलब्धि दर्ज कराई. दरअसल उन्हें निगेटिव रोल के लिए फिल्मफेयर के बेस्ट विलेन अवॉर्ड से नवाजा गया था और वो ये अवॉर्ड जीतने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी थीं.

कितनी हुई थी 'गुप्त' की कमाई?

गुप्त के प्रोड्यूसर गुलशन राय थे. फिल्म को त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 9 करोड़ रुपये के बजट में बनी गुप्त ने वर्ल्डवाइड 33 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स फिल्म को दिवाली पर दोबारा रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं.