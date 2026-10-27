ग्लोबल पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' को लेकर चर्चा में हैं. उनका कॉन्सर्ट टूर 30 अक्टूबर से दिल्ली में शुरू होने वाला है. इससे पहले दिलजीत आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल के दीदार किए. सिंगर ने सोशल मीडिया पर ताजमहल का एक वीडियो भी शेयर किया है.

ताजमहल के आसपास घूमते नजर आए दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ताजमहल के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अलग-अलग जगहों पर शानदार पोज भी दिए. इस दौरान वो मकबरे के बाहर हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दिए. दिलजीत ने वहां मौजूद फैंस से भी हाथ जोड़कर मुलाकात की.

'सब कुछ प्यार के लिए है दोस्तों...'

वीडियो शेयर करते हुए दिलजीत ने कैप्शन में लिखा, 'वाह ताज बोलिए.' वीडियो में उनका वॉइस ओवर भी सुनाई दे रहा है, जिसमें वो कहते हैं, 'मेरे हुजूर, वाह ताज बोलिए. सब कुछ प्यार के लिए है दोस्तों. अब इंडिया आए हैं, तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए थी.' दिलजीत के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रे रंग की टी-शर्ट के साथ रेड जैकेट, ब्लू जींस और व्हाइट पगड़ी पहनी थी.

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इन शहरों में परफॉर्म करेंगे दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ अपने गानों से एक बार फिर फैंस को झूमने पर मजबूर करने वाले हैं. उनके 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के तहत कई शहरों में लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किए जाएंगे. टूर के दौरान दिल्ली में 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शो होंगे. इसके बाद 15 नवंबर को इंदौर, 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु और 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में वो परफॉर्म करेंगे. वहीं, 5 दिसंबर को लखनऊ में उनका कॉन्सर्ट होगा.

दुनियाभर में छाए दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर होने के साथ-साथ एक बेहतरीन एक्टर भी हैं. उन्होंने 'लवर', 'गोट', 'नैना' और 'डू यू नो' जैसे गानों से दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है. म्यूजिक के अलावा वो 'अमर सिंह चमकीला', 'जट्ट एंड जूलियट' और 'गुड न्यूज' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. अपनी गायकी और शानदार स्टेज परफॉर्मेंस के दम पर दिलजीत ने देश ही नहीं, विदेशों में भी बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है.