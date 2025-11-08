हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिना सुपरपावर वाले 5 सुपरहीरो, जिन्होंने रचा इतिहास, MCU की कहानी को बनाया और भी खास

बिना सुपरपावर वाले 5 सुपरहीरो, जिन्होंने रचा इतिहास, MCU की कहानी को बनाया और भी खास

MCU Superheros With Powers: मार्वल यूनिवर्स में भले इन किरदारों को कम ही स्क्रीन टाइम दिया गया. लेकिन बिना किसी सुपरपवार के भी इन कैरक्टेर्स ने लीड एक्टर्स से ज्यादा फेम कमाया. जानें इनके बारे में

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इन किरदारों के पास भले कोई सुपर पावर नहीं है लेकिन अपनी अनोखी अदाकारी और जबरदस्त किरदारों के जरिए इन एक्टर्स ने फैंस के दिल में अपनी छाप छोड़ दी है. अक्सर एमसीयू यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को सुपर पावर्स के साथ देखा गया है. लेकिन इन किरदारों ने बिना किसी सुपर ह्यूमन गिफ्ट्स के दर्शकों को इंप्रेस किया है. 

बिना पावर के ही ये कैरेक्टर बन गए सुपरहीरो

1. टोनी स्टार्क 
आयरन मैन में टोनी स्टार्क ने अपने जीनियस लेवल बुद्धि और जबरदस्त साहस के साथ दुनिया को बचाया है. डाउनी जूनियर ने पूरे इनफिनिटी सागा में MCU का प्रतिनिधत्व किया. इस वजह से इस कैरेक्टर का इफेक्ट ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह देखा गया. खुद के जीवन की त्याग करते हुए उन्होंने अनगिनत बार दुनिया को थानोस से बचाया है.
बिना सुपरपावर वाले 5 सुपरहीरो, जिन्होंने रचा इतिहास, MCU की कहानी को बनाया और भी खास

2. निक फ्यूरी 
सैमुअल एल जैक्सन ने अपने निक फ्यूरी के किरदार से MCU को अलग मुकाम पर पहुंचाया है. फ्यूरी ने हमेशा ही बतौर MCU ग्राउंड लेवल पर काम किया है भले लोगों ने उनकी काबिलियत पर शक किया ही लेकिन हमेशा ही उन्होंने अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से सबको चौंकाया. बिना किसी सुपर पावर के वो लोगों के दिल में बस गए.
बिना सुपरपावर वाले 5 सुपरहीरो, जिन्होंने रचा इतिहास, MCU की कहानी को बनाया और भी खास

3. नताशा रोमनॉफ
स्कारलेट जॉन्सन ने नताशा रोमनॉफ के किरदार को सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि उसे जिया भी है. अब इस किरदार को MCU के सबसे बहादुर और वेल ट्रेंड वॉरियर के रूप में पहचाना जाता है. रोमनॉफ 2012 में एवेंजर्स की संस्थापक सदस्य बन गईं. अपनी बहादुरी और कमाल के एक्शन टेक्निक्स ने उन्हें भीड़ से अलग बना दिया.
बिना सुपरपावर वाले 5 सुपरहीरो, जिन्होंने रचा इतिहास, MCU की कहानी को बनाया और भी खास

4. सैम विल्सन
एंथनी मैकी बीते दिनों अपने किरदार सैम विल्सन को लेकर चर्चा में रहें. भले कैप्टन अमेरिका के क्रिस इवांस के पास सुपर सोल्जर सीरम था लेकिन सैम विल्सन ने बिना किसी सीरम या सुपरपावर के पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. सिर्फ एक वाइब्रेनियम शील्ड और विंग सूट के साथ ही उन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण दे दिया है.
बिना सुपरपावर वाले 5 सुपरहीरो, जिन्होंने रचा इतिहास, MCU की कहानी को बनाया और भी खास

5. डार्सी लेविस और जिम्मी वू 


बिना सुपरपावर वाले 5 सुपरहीरो, जिन्होंने रचा इतिहास, MCU की कहानी को बनाया और भी खास
कैट डेनिंग्स और रैंडल पार्क दोनों ही अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं. लेकिन 2021 में वांडविजन के साथ काम कर दोनों ने बतौर टीम खुद को पावरफुल साबित किया. डार्सी लेविस ने कई बार थोर को दुनिया बचाने में मदद की है और जिम्मी वू का भी MCU में ब्राइट फ्यूचर हो सकता है. बिना किसी सुपर पावर के ही इन दिनों किरदारों ने अपनी सूझ–बुझ और टैलेंट से अपना अलग फैन बेस बनाया है.

Published at : 08 Nov 2025 09:24 PM (IST)
Clark Gregg Kat Dennings Randall Park
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

