हॉरर फिल्मों के हैं शौकीन तो तुरंत देख डालें ये हॉलीवुड मास्टरपीस, शुरू से लेकर आखिर तक हर सीन है परफेक्ट

हॉरर फिल्मों के हैं शौकीन तो तुरंत देख डालें ये हॉलीवुड मास्टरपीस, शुरू से लेकर आखिर तक हर सीन है परफेक्ट

Hollywood Horror Films: हॉरर फिल्मों को सिनेमाई पर्दे पर काफी पसंद किया जाता है. फिल्ममेकिंग के इन्वेंशन से ही इस जॉनर ने ऑडियंस को हमेशा इंप्रेस किया. आज बात करेंगे हॉलीवुड की बेस्ट हॉरर फिल्मों की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 09:20 PM (IST)
फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड मूवीज की संख्या अनगिनत है. शुरुआत से ही इन फिल्मों ने अपनी लाजवाब कहानियों और थ्रिलर एलिमेंट से दर्शकों को खूब इंप्रेस किया है. आज बात करेंगे उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने न केवल ऑडियंस को एंटरटेन किया बल्कि उनके दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है. 

सबसे बेहतरीन हॉलीवुड हॉरर फिल्म्स 

1. द थिंग –1982
इस फिल्म की कहानी अंटार्कटिका में रहने वाले एक इन्वेस्टिगेटिव टीम के इर्द–गिर्द घूमती है. इस क्रू का सामना एक भयानक प्राणी से होती है. ये क्रिएचर किसी को भी निगल कर उसे अपने जैसा बना सकता है. फिल्म में सस्पेंस और शक के साथ डर को भी दिखाया गया है. अपने जबरदस्त प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और क्लास्ट्रीफिक सेटिंग के वजह से आज भी इस फिल्म का नाम बेहतरीन हॉरर मूवीज की लिस्ट में शामिल है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देखें.
हॉरर फिल्मों के हैं शौकीन तो तुरंत देख डालें ये हॉलीवुड मास्टरपीस, शुरू से लेकर आखिर तक हर सीन है परफेक्ट

2. डॉन ऑफ द डेड – 1978
कहानी की शुरुआत जॉम्बी महामारी के बाद शुरू होती है. इस महामारी से बचने के लिए इस कहानी के तीन कैरेक्टर जॉम्बीज से बचने के लिए एक शॉपिंग मॉल में छुपने की कोशिश करते हैं. इसी सर्वाइवल की कोशिश में जिंदा बचे लोगों के बीच तनाव बढ़ता है. फिल्म की कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक आपको बांधे रखेगी. जिओ हॉटस्टार और जी 5 पर ये फिल्म आप देख सकते हैं.
हॉरर फिल्मों के हैं शौकीन तो तुरंत देख डालें ये हॉलीवुड मास्टरपीस, शुरू से लेकर आखिर तक हर सीन है परफेक्ट

3. द साइलेंस ऑफ द लैब्स – 1991
इस सस्पेंस थ्रिलर की कहानी FBI ट्रेनी क्लेरिस स्टर्लिंग पर आधारित है. जिसे सीरियल किलर से पूछताछ करने का काम सौंपा जाता है. ये सीरियल किलर महिलाओं को किडनैप कर उनकी स्किन उतार देता है. इस फिल्म ने शुरुआत से लेकर अंत तक दर्शकों को बांधे रखा है. नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हैं.
हॉरर फिल्मों के हैं शौकीन तो तुरंत देख डालें ये हॉलीवुड मास्टरपीस, शुरू से लेकर आखिर तक हर सीन है परफेक्ट

4. साइको – 1960
इस फिल्म की कहानी मैरियन क्रेन नाम की महिला पर आधारित है. अपने बॉस के क्लाइंट से वो पैसे चुराकर शहर छोड़कर भाग जाती है. फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा. फिल्म की कहानी के हर मोड़ पर आपको जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिसके बाद आप भी इस फिल्म के दीवाने बन जाएंगे. नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को आप एंजॉय करें.
हॉरर फिल्मों के हैं शौकीन तो तुरंत देख डालें ये हॉलीवुड मास्टरपीस, शुरू से लेकर आखिर तक हर सीन है परफेक्ट

5. द एक्सॉर्सिस्ट – 1973
कहा जाता है इस फिल्म को देखकर कई लोगों थिएटर्स में ही हार्ट अटैक आ गया था. कई लोग तो खून की उल्टियां करने लगे थे. आज भी इस फिल्म को हॉलीवुड की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म माना जाता है. रिलीज के वक्त ही इस फिल्म को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे. फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं

Published at : 08 Nov 2025 09:20 PM (IST)
The Thing Dawn Of The Dead The Silence Of The Lambs
