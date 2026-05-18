अनुराग डोभाल उर्फ UK 07 का बड़ा खुलासा, बताया क्यों बेचना पड़ा 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'पैसों की तंगी थी...' 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन बेचने पर छलका बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल

'पैसों की तंगी थी...' 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन बेचने पर छलका बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल

Anurag Dobhal: यूट्यूबर अनुराग डोभाल इस साल मार्च में कार एक्सीडेंट को लेकर सुर्खियों में आए थे. वहीं अब हाल ही में उन्होंने दावा किया कि उन्होनें अपना 10 करोड़ रुपये का बाइक कलेक्शन बेच दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 May 2026 11:08 AM (IST)
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यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम अनुराग डोभाल एक फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. कुछ महीने पहले वो अपनी परिवार में चल रहे विवाद को लेकर चर्चा में थे. वहीं, अब हाल ही में अनुराग ने बताया कि उन्हें अपना करीब 10 करोड़ रुपये का बाइक कलेक्शन बेचना पड़ा. उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया. आइए जानते हैं.

अनुराग डोभाल को बेचना पड़ा 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन
यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने हाल ही में अपने नए व्लॉग में दावा किया कि गंभीर आर्थिक संकट के चलते उन्हें अपना करीब 10 करोड़ रुपये का बाइक कलेक्शन बेचना पड़ा. व्लॉग में अनुराग डोभाल अपने उस गैराज पहुंचे, जहां कभी उनका करोड़ों रुपये का बाइक कलेक्शन रखा रहता था.

'पैसों की बहुत जरूरत थी'
उन्होंने कहा, 'जो साम्राज्य हमने बनाया था, आज वो खाली पड़ा है. पिछले साल हमें अपनी ज्यादातर बाइक्स बेचनी पड़ीं. अब हमारे पास सिर्फ दो बाइक्स बची हैं. हर दिन आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और पैसों की बहुत जरूरत थी. उस समय मैंने कैसे खुद को संभाला, ये सिर्फ मैं जानता हूं. हर बाइक बिकने पर बहुत दुख होता था.'

'बिजली भी काट दी गई थी'
अनुराग ने आगे बताया कि वो उस समय व्लॉग बनाने की हालत में नहीं थे, इसलिए पहले इस बारे में बात नहीं कर पाए. उन्होंने ये भी कहा कि गैराज की प्रॉपर्टी उनके नाम पर नहीं थी, जिसकी वजह से वहां की बिजली भी काट दी गई थी. अपने व्लॉग के टाइटल में अनुराग डोभाल ने लिखा, 'अपने 10 करोड़ रुपये के ड्रीम गैराज का आज ऐसा हाल हो गया है. बिग लॉस.'

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वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि वो इस समय देहरादून में रहने के लिए नई जगह ढूंढ रहे हैं. अनुराग ने कहा, 'पिछले साल मैंने अपना मर्चेंडाइज दोबारा लॉन्च करने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. यहां खड़े होकर मैं काफी इमोशनल महसूस कर रहा हूं. आखिरकार हमें गैराज खाली करना पड़ा. अब हम फिर से सबकुछ बनाने की कोशिश करेंगे, जो कभी हमारा था. देहरादून छोड़ते वक्त भी मैं काफी दुखी था.'

अनुराग डोभाल बाद में अपनी बची हुई दो बाइक्स को देखने पहुंचे. हालांकि, उन्होंने बताया कि फिलहाल वो उन्हें चला नहीं सकते, क्योंकि कार हादसे में लगी चोटों से अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. अनुराग ने कहा कि उनके पैर अभी इतने मजबूत नहीं हुए हैं कि वो बाइक्स का वेट सभाल सकें.

अनुराग डोभाल ने फैमिली पर लगाए थे आरोप
बता दें, इससे पहले मार्च में अनुराग डोभाल ने अपने परिवार के साथ खराब रिश्तों को लेकर भी खुलकर बात की थी. उन्होंने दावा किया था कि रितिका संग इंटरफेथ मैरिज की वजह से उनके भाई और माता-पिता ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान किया. बाद में इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अनुराग का कार एक्सीडेंट हो गया था. हादसे के बाद उन्हें घायल हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनके शरीर पर कई चोटें आई थीं.

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इस साल किया पहले बच्चे का वेलकम
एक समय पर अनुराग डोभाल ने यह भी दावा किया था कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई हैं. हालांकि, बाद में रितिका उनके रिकवरी के दौरान हॉस्पिटल में उनका साथ देती नजर आईं. इसी साल 27 मार्च को कपल ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया. अपने बेटे को गोद में लिए तस्वीर शेयर करते हुए अनुराग ने लिखा, 'दूसरा जन्म मेरे बच्चे के लिए.'

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Published at : 18 May 2026 11:08 AM (IST)
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