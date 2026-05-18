'पेड्डी' के ट्रेलर लांच के लिए राम चरण ने कराया न्यू हेयर कट, आलिम हाकिम ने दिखाया लुक

साउथ सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं अब फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से पहले एक्टर ने अपना नया हेयरकट करवाकर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम ने राम चरण का शानदार लुक दिखाया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

'पेड्डी' के ट्रेलर लांच के लिए राम चरण ने कराया न्यू हेयर कट

सेलिब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट आलिम हाकिम ने राम चरण के इस नए लुक की कई फोटोज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. फोटोज में सुपरस्टार लंबे बालों में नजर आ रहे हैं. गॉगल्स लगाए अलग-अलग अंदाज में पोज दे रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए आलिम हाकिम ने कैप्शन में लिखा, 'ग्लोबल स्टार राम चरण आलिम हाकिम के घर में. 'पेड्डी' के 18 मई को होने वाले ट्रेलर लॉन्च के लिए ढेरों शुभकामनाएं.'

View this post on Instagram A post shared by Aalim Hakim (@aalimhakim)

बता दें हाल ही में आलिम हाकिम ने एक पोस्ट शेयर कर बताया थी कि वो उन एक्टर्स संग काम नहीं करेंगे, जिनकी टीम क्रिएटिव प्रोफेशनल्स या क्रू मेंबर्स के साथ गलत व्यवहार करती है.

ये भी पढ़ेंः 'पैसों की तंगी थी...' 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन बेचने पर छलका बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल

फैंस ने किया रिएक्ट

फैंस को एक्टर ये न्यू लुक काफी पसंद आ रहा है. पोस्ट पर लोग जमकर रिएक्ट कर रहे है. कोई उन्हें ग्लोबल स्टार बता रहा है, तो किसी ने उन्हें बॉस कहा. राम चरण के इस न्यू लुक ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

कब रिलीज होगी 'पेड्डी' ?

बता दें, राम चरण स्टारर 'पेड्डी' एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे बुची बाबू सना डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भोपाल में होने वाला था, लेकिन अब मेकर्स का मानना है कि ट्रेलर 18 मई को मुंबई में लॉन्च किया जाएगा.

View this post on Instagram A post shared by Ram Charan (@alwaysramcharan)

इस फिल्म में जाह्नवी कपूर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली हैं. वहीं फिल्म में जगपति बाबु, शिव राजकुमार और दिव्येंदु शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ये फिल्म 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

ये भी पढ़ेंः 'टॉक्सिक' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? यश ने अब असल वजह का कर दिया खुलासा