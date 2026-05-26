अक्षय कुमार का भोजपुरी अंदाज देख फैंस के बीच मची हलचल, बोले- 'ये नहीं सोचा था...'

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपने नए गाने को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना 'घिस घिस घिस' रिलीज हुआ हैं, जिसमें अक्षय के साथ भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह नजर आ रही हैं. गाने के बोल और बीट्स इतने शानदार है कि इसने हर किसी को नाचने पर मजबूर कर दिया हैं. इसी बीच फैंस ने अक्षय कुमार के डांस और उनके लुक को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी हैं.

गाने में दिखीं अक्षय और अक्षरा की जोड़ी

कल यानी 25 मई को यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज किया गया है, जिसे एक दिन में ही 6.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. गाने में अक्षय और अक्षरा साथ में ठुमके लगाते नजर आए, जो पूरा भोजपुरी वाइब दे रहा हैं. इसी के साथ फैंस ने कमेंट कर अक्षय की जमकर तारीफ की और एक फैंस ने लिखा, 'ये कोई नहीं सोचा था... अक्षय कुमार इतना बेहतर करेंगे.' वहीं दूसरे फैन ने लिखा, 'ये तो अनएक्सपेक्टेड था.' वहीं तीसरे ने लिखा, 'अक्षय कुमार ने गर्दा उड़ा दिया.'

इसके अलावा अन्य ने लिखा, 'मजा आ गया भाई.' एक और ने लिखा, 'अक्षय कुमार ने पूरा माहौल बना दिया.'

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फिल्म की स्टारकास्ट

बता दें कि अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आएंगे, जिसमें परेश रावल, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, अरशद वारसी, रवीना टंडन और लारा दत्ता शामिल हैं.

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म

इसके अलावा अक्षय कुमार आने वाले समय में 'समुक' नाम की फिल्म में नजर आएंगे, जो एक एलियन थ्रिलर फिल्म होगी. इसका निर्देशन कनिष्क वर्मा करेंगे, जिसमें 12 साल बाद अक्षय कुमार और निर्माता विपुल अमृतल शाह साथ काम करेंगे. साथ ही इसमें हॉलीवुड की 'एलियन' और 'प्रीडेटर' जैसी फिल्मों में काम कर चुके इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जिससे इसका लेवल और बढ़ेगा.

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