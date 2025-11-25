International Emmys 2025: नहीं चमकी दिलजीत दोसांझ की ‘अमर सिंह चमकीला’, सपना रहा अधूरा, यहां देखें विनर लिस्ट
International Emmys 2025: 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में दिलजीत दोसांझ को हार का सामना करना पड़ा. उनकी फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ को कोई अवार्ड नहीं मिला. इसी बीच आइए जानते हैं कौन रहा विनर.
53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स की शुरुआत हो चुकी है और सितारे पूरे ग्लैमर के साथ रेड कार्पेट पर नजर आ रहे हैं. एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ से लेकर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस की नॉमिनी चार्लेट होप तक शाम की चमक स्टार्स से और भी बढ़ गई है. इसी बीच विनर्स की पूरी लिस्ट भी रिवील हो गई है. जहां दिलजीत दोसांझ की बायोग्राफिल ड्रामा 'अमर सिंह चमकीला' एक भी अवॉर्ड नहीं जीत पाई है. दिलजीत को बेस्ट एक्टर और फिल्म को बेस्ट TV मिनी मूवी/मिनी सीरीज कैटिगरी में नॉमिनेट किया गया था लेकिन दोनों ही कैटिगरी में अवॉर्ड जीतने से ये फिल्म चूक गई है.
विनर नहीं बन सके दिलजीत दोसांझ
इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म अमर सिंह चमकीला में दिलजीत दोसांझ के किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था और उनकी एक्टिंग ने दिल जीत लिया था. वहीं इसी फिल्म के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में दिलजीत दोसांझ बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किए गए थे. इस अवार्ड को अपने नाम करने में दिलजीत दोसांझ चूक गए. दरअसल दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल यूनिवर्स 2025 में बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था. यहां उनका मुकाबला डेविड मिशेल (लुडविग) के साथ ओरिओल प्ला (यो एडिक्टो) और डिएगो वास्केज (वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड) से था और ऐसे में यो एडिक्टो के लिए ओरिओल प्ला ने खिताब को अपने नाम किया.
From the pind to the International Emmy’s red carpet, Chamkila shines on 🌟#InternationalEmmys #AmarSinghChamkila @diljitdosanjh #ImtiazAli pic.twitter.com/H3m9wpH8jR— Netflix India (@NetflixIndia) November 25, 2025
बता दें कि, बेस्ट एक्टर के अलावा बेस्ट टीवी फिल्म मिनी सीरीज कैटेगरी में भी अमर सिंह चमकीला को जगह दी गई थी लेकिन नॉमिनेशंस के बाद उन्हें दोनों ही कैटेगरी में मात खानी पड़ गई. वहीं बेस्ट TV मूवी/मिनी सीरीज कैटिगरी में लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज ने जीत हासिल की है. अमर सिंह चमकीला फिल्म के एमी अवॉर्ड्स में चूकने से भारतीय फैंस निराश हैं. उन्हें मूवी की जीत पर भरोसा था क्योंकि इसे ग्लोबल लेवल पर भी काफी पॉपुलैरिटी मिली थी.
यहां देखें विनर्स की लिस्ट
बेस्ट एक्ट्रेसः एना मैक्सवेल मार्टिन (अनटिल आई किल यू)
बेस्ट किड्सः एनिमेशनः ब्लूई
इंटरनेशनल एमी फॉर किड्सः लाइव एक्शनः फॉलन
इंटरनेशनल एमी कॉमेडीः 'लुडविग'
बेस्ट एक्टरः ओरिओल प्ला [आई, एडिक्ट]
इंटरनेशनल एमी फॉर डॉक्यूमेंट्रीः हेल जम्पर
इंटरनेशनल एमी फॉर टेलीनोवेला: द गुड एंड द बैड
इंटरनेशनल एमी फॉर ड्रामा सीरीजः राइवल्स
आर्ट्स प्रोग्रामिंग अवॉर्ड: रयुइची साकामोटोः
लास्ट डेज़ बेस्ट शॉर्ट-फॉर्म सीरीज: 'ला मेडिएट्रिस' (द मेडिएटर)
करंट अफेयर्स फॉर एमीजः 'डिस्पैचेसः किल ज़ोनः इनसाइड गाज़ा'
बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीः इट्स ऑल ओवरः द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फुटबॉल'
इंटरनेशनल एमी फॉर न्यूजः 'गाजा, सर्च फॉर लाइफ'
बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज: लॉस्ट बॉयज़ एंड फेयरीज
बेस्ट नॉन-स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंटः शाओलिन इन हीरोजः डेनमार्क
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL