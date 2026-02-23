हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India Shine Globally: सलाम बॉम्बे से RRR तक, इन भारतीय फिल्मों ने दुनिया में बजाया भारत का डंका

India Shines Globally:जानें उन भारतीय फिल्मों के बारे में जिन्होंने पहले भी ग्लोबल मंच पर अवॉर्ड जीते.इन फिल्मों ने ऑस्कर, कान्स अवॉर्ड जीतकर भारतीय कला और कहानी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 04:55 PM (IST)
भारतीय सिनेमा ने वर्षों से ऐसी कई शानदार फिल्में बनाई हैं. जिन्होंने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम भी रोशन किया. इन फिल्मों ने भारतीय कला, संस्कृति और कहानियों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रभावशाली तरीके से पेश किया. इसके साथ ही, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मान्यता भी मिली, जिससे भारतीय सिनेमा की गुणवत्ता और विश्वव्यापी पहचान साबित हुई. बल्कि वैश्विक स्तर पर मान्यता भी हासिल की.

भारत को ऑस्कर दिलाने वाली ऐतिहासिक फिल्म

न्यूज़18 रिपोर्ट के मुताबिक, सलाम बॉम्बे ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में कैमरा डी’ओर और ऑडियंस अवॉर्ड जीते, गांधी ने भारत को पहला ऑस्कर दिलाया, स्लमडॉग मिलियनेयर ने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और सॉन्ग का ऑस्कर जीता, द एलीफेंट विस्परर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ़िल्म का अवॉर्ड हासिल किया और RRR का गाना 'नाटू नाटू' ऑस्कर जीतने वाला पहला तेलुगु गाना बना. ये फिल्में भारतीय सिनेमा की ग्लोबल पहचान का प्रमाण हैं.

RRR: ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फीचर फिल्म

एसएस राजामौली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 'RRR' में राम चरण और जूनियर एनटीआर लीड रोल में हैं.राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR ने भारत को गर्व महसूस कराया. फिल्म के गाने 'नाटू नाटू' ने 95वें एकेडमी अवॉर्ड्स में ऑस्कर जीतने का गौरव हासिल किया और यह पहला तेलुगु गाना बन गया. इस फिल्म ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीरों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी को दुनिया के सामने पेश किया.

स्लमडॉग मिलियनेयर की अनोखी कहानी

डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर मुंबई के झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले नौजवान की कहानी बताती है, जो एक गेम शो जीतने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है. फिल्म में ए.आर. रहमान और गुलज़ार की संगीत रचनाएं भी शामिल हैं, जिनके लिए फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट सॉन्ग के अवॉर्ड्स मिले.

Slumdog Millionaire (2008) - Posters — The Movie Database (TMDB)

द एलीफेंट विस्परर्स: प्यार और बचाव की कहानी

कार्तिकी गोंसाल्वेस और गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री द एलीफेंट विस्परर्स एक अनाथ हाथी और उसके केयरटेकर के बीच के अनोखे लगाव को दिखाती है. हरे-भरे दक्षिण भारत के नज़ारों में बनी यह फिल्म 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ़िल्म का एकेडमी अवॉर्ड जीतने में सफल रही.

The Elephant Whisperers - Sven Faulconer

गांधी: भारत की शांति और आज़ादी की कहानी

रिचर्ड एटनबरो की फिल्म ‘गांधी’ महात्मा गांधी के जीवन और उनके शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन को दिखाती है. फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को 1983 में ऑस्कर मिला, जो भारत का पहला ऑस्कर था.

Gandhi Richard Attenborough’s film Gandhi (1982) which is by far ...

सलाम बॉम्बे: सड़कों पर बच्चों की कहानी

मणिपुरी भाषा की फिल्म 'बूंग' ने 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रन्स एंड फैमिली फिल्म का अवॉर्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया. फरहान अख्तर की यह फिल्म बड़े प्लेटफॉर्म पर कड़े मुकाबले के बाद विजेता बनी. मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे ने शहर के सड़क पर रहने वाले बच्चों और प्रॉस्टिट्यूट्स की ज़िंदगी को बखूबी दिखाया. फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में कैमरा डी’ओर और ऑडियंस अवॉर्ड मिला.

भारतीय फिल्मों ने ग्लोबल मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और लगातार देश का नाम रोशन कर रही हैं. मणिपुरी फिल्म 'बूंग' की हालिया जीत भी इस सिलसिले को आगे बढ़ा रही है.

Boong (2024)

Published at : 23 Feb 2026 04:36 PM (IST)
Ram Charan JR NTR NT Rama Rao Jr
