हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरोड़ों की मालकिन हैं क्रिकेटर्स की एक्ट्रेस बीवियां, सुनकर रह जाएंगे दंग

करोड़ों की मालकिन हैं क्रिकेटर्स की एक्ट्रेस बीवियां, सुनकर रह जाएंगे दंग

Cricketers Wife Net Worth: कई इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिनकी शादी बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस से हुई है. जिसके बाद ये क्रिकेटर और बॉलीवुड के पावर कपल बन गए हैं. इन एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 24 Sep 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सेलेब्स की लव स्टोरी हमेशा ही खास रही हैं. जब भी इनकी लव स्टोरी की बात आती है तो ये किसी फिल्म से कम नहीं लगती हैं. बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने क्रिकेटर्स से शादी की है. इनकी कहानी खास रहती है क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री से हटकर किसी शख्स को प्यार करती हैं और उन्हें जानने की कोशिश करती हैं. इंडियन क्रिकेटर्स की पत्नियां करोड़ों की मालकिन हैं. आइए आपको इन एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इंडस्ट्री के पावर कपल्स में से एक हैं. अनुष्का ने इंडस्ट्री में खास जगह बनाई हुई है. वो लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं फिर भी वो मोटी कमाई कर रही हैं. अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ की बात करें तो सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक वो 255 करोड़ की मालकिन हैं. वो अपने क्लोदिंग ब्रांड नुश और प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्ज से अच्छी कमाई करती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AnushkaSharma1588 (@anushkasharma)

अथिया शेट्टी

अथिया शेट्टी की शादी केएल राहुल से हुई है. ये कपल अब एक बेटी के पेरेंट्स भी बन चुके हैं. अथिया ने अपने करियर में बहुत ही कम फिल्मों में काम किया है मगर उनकी नेटवर्थ बहुत तगड़ी है. टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक अथिया की नेटवर्थ 29 करोड़ है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Athiya Shetty (@athiyashetty)

हेजल कीच

युवराज सिंह ने बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच से साल 2016 में शादी की थी. ये कपल बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. हेजल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं. हेजल की नेटवर्थ के बारे में इंटरनेट पर खास जानकारी नहीं है मगर उन्होंने एक्टिंग, मॉडलिंग से अच्छा पैसा कमाया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hazel Keech Singh (@hazelkeechofficial)

गीता बसरा

हरभजन सिंह और गीता बसरा की शादी को कई साल हो चुके हैं. गीता ने एक्टिंग से ब्रेक ले रखा था और अब लंबे समय के बाद वापसी की है. गीता हाल ही में राज कुंद्रा के साथ पंजाबी फिल्म में नजर आईं थीं. गीता की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 10 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Geeta Basra (@geetabasra)

सागरिका घाटगे

चक दे इंडिया फिल्म का जब भी नाम आता है तो हर किसी को सबसे पहले सागरिका याद आती हैं. सागरिका ने फिल्म में प्रीति सबरवाल का किरदार निभाया था. एक्ट्रेस अब एक्टिंग से दूर हैं और उनका अपना क्लोदिंग ब्रांड है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सागरिका की नेटवर्थ 23.45 करोड़ है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sagarika Z Ghatge (@sagarikaghatge)

ये भी पढ़ें: नवरात्रि के नौ रंगों में सजीं नीता अंबानी, बनारसी ब्रोकेड लहंगा पहन दिखाया रॉयल अंदाज, लुक से ले सकती हैं डांडिया नाइट के लिए इंस्पिरेशन

Published at : 24 Sep 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Hazel Keech Athiya Shetty VIRAT KOHLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अपने नागरिकों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने UN में पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया
'अपने नागरिकों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने UN में पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अपने नागरिकों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने UN में पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया
'अपने नागरिकों पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने UN में पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
विश्व
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
'भारत हमारे साथ है...', रूस- यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का चौंकाने वाला बयान, कर दिया बड़ा दावा
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
यूटिलिटी
उज्ज्वला योजना में 25 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन
उज्ज्वला योजना में 25 लाख महिलाओं को मिलेगा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन, ऐसे करें आवेदन
ट्रैवल
थाइलैंड घूमने का मन है तो ट्राई करें IRCTC का यह पैकेज, कम पैसों में मिलेगा भरपूर मजा
थाइलैंड घूमने का मन है तो ट्राई करें IRCTC का यह पैकेज, कम पैसों में मिलेगा भरपूर मजा
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget