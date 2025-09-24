करोड़ों की मालकिन हैं क्रिकेटर्स की एक्ट्रेस बीवियां, सुनकर रह जाएंगे दंग
Cricketers Wife Net Worth: कई इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिनकी शादी बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस से हुई है. जिसके बाद ये क्रिकेटर और बॉलीवुड के पावर कपल बन गए हैं. इन एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ बताते हैं.
बॉलीवुड सेलेब्स की लव स्टोरी हमेशा ही खास रही हैं. जब भी इनकी लव स्टोरी की बात आती है तो ये किसी फिल्म से कम नहीं लगती हैं. बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने क्रिकेटर्स से शादी की है. इनकी कहानी खास रहती है क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री से हटकर किसी शख्स को प्यार करती हैं और उन्हें जानने की कोशिश करती हैं. इंडियन क्रिकेटर्स की पत्नियां करोड़ों की मालकिन हैं. आइए आपको इन एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.
अनुष्का शर्मा
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इंडस्ट्री के पावर कपल्स में से एक हैं. अनुष्का ने इंडस्ट्री में खास जगह बनाई हुई है. वो लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं फिर भी वो मोटी कमाई कर रही हैं. अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ की बात करें तो सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक वो 255 करोड़ की मालकिन हैं. वो अपने क्लोदिंग ब्रांड नुश और प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्ज से अच्छी कमाई करती हैं.
अथिया शेट्टी
अथिया शेट्टी की शादी केएल राहुल से हुई है. ये कपल अब एक बेटी के पेरेंट्स भी बन चुके हैं. अथिया ने अपने करियर में बहुत ही कम फिल्मों में काम किया है मगर उनकी नेटवर्थ बहुत तगड़ी है. टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक अथिया की नेटवर्थ 29 करोड़ है.
हेजल कीच
युवराज सिंह ने बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच से साल 2016 में शादी की थी. ये कपल बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. हेजल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं. हेजल की नेटवर्थ के बारे में इंटरनेट पर खास जानकारी नहीं है मगर उन्होंने एक्टिंग, मॉडलिंग से अच्छा पैसा कमाया है.
गीता बसरा
हरभजन सिंह और गीता बसरा की शादी को कई साल हो चुके हैं. गीता ने एक्टिंग से ब्रेक ले रखा था और अब लंबे समय के बाद वापसी की है. गीता हाल ही में राज कुंद्रा के साथ पंजाबी फिल्म में नजर आईं थीं. गीता की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 10 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.
सागरिका घाटगे
चक दे इंडिया फिल्म का जब भी नाम आता है तो हर किसी को सबसे पहले सागरिका याद आती हैं. सागरिका ने फिल्म में प्रीति सबरवाल का किरदार निभाया था. एक्ट्रेस अब एक्टिंग से दूर हैं और उनका अपना क्लोदिंग ब्रांड है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सागरिका की नेटवर्थ 23.45 करोड़ है.
