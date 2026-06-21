पाकिस्तान में उड़े थे इस एक्ट्रेस के अफेयर के चर्चे, बनी थी डायरेक्टर की तीसरी पत्नी

Nigar Sultana Birth Anniversary: हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक से बढ़कर एक हसीनाएं हुई हैं. कई एक्ट्रेस ऐसी भी रही हैं जिनकी चर्चा अपने देश में होने के साथ-साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हुई है, चाहे वजह कुछ भी रही हो. बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस निगार सुल्ताना के चर्चे भी पाकिस्तान में हुए थे. दरअसल उनका नाम पाकिस्तानी एक्टर के साथ जुड़ा था. आइए आज आपको निगार की बर्थ एनिवर्सरी पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं.

हैदराबाद में हुआ था निगार सुल्ताना का जन्म

निगार सुल्ताना का जन्म 21 जून 1932 को हैदराबाद में हुआ था. आज उनकी 94वीं बर्थ एनिवर्सरी है. पांच भाई-बहनों में निगार सबसे छोटी थीं. उनकी दो बहनें और दो भाई थे. एक्ट्रेस के पिता आर्मी में मेजर के पद पर थे. स्कूल में एक ड्रामा में भाग लेने के बाद उन्होंने एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाया था.

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पाकिस्तानी एक्टर संग जुड़ा था नाम

बॉलीवुड सेलेब्स के अफेयर के किस्से शुरू से ही फैंस के बीच चर्चा में रहे हैं. निगार सुल्ताना का नाम दशकों पहले पाकिस्तानी एक्टर दर्पण कुमार के साथ जुड़ा था. इस मुद्दे पर बाद में एक्ट्रेस को साल 1959 में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ गई थी. इस दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी दर्पण कुमार संग रिश्ते की खबरों में बिलकुल सच्चाई नहीं है.

अपनी फिल्म के डायरेक्टर की बनी थीं तीसरी पत्नी

निगार को हिंदी सिनमा की बेहतरीन फिल्म 'मुगल ए आजम' के लिए भी जाना जाता है. मधुबाला और दिलीप कुमार की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में निगार ने दरबारी डांसर बहार का किरदार निभाया निभाया था. इसके डायरेक्टर के आसिफ थे. निगार अपनी फिल्म के डायरेक्टर पर ही दिल हार गई थीं. बाद में दोनों ने शादी कर ली थी. ये आसिफ की तीसरी शादी थी. दोनों ने एक बेटी का वेलकम किया था, जिसका नाम उन्होंने हिना रखा था.

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2000 में हो गया था निधन

निगार ने अपना एक्टिंग करियर साल 1946 में आई फिल्म 'रंगभूमि' से शुरू किया था. हालांकि पहचान मिली थी राज कपूर की साल 1948 में आई फिल्म 'आग' से. जबकि मुगल ए आजम ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया था. निगार शीश महल, मिर्जा गालिब, खेल और पतंगा सहित कई फिल्मों का हिस्सा रहीं. उनका 21 अप्रैल 2000 को मुंबई में निधन हो गया था.