हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपाकिस्तान में उड़े थे इस एक्ट्रेस के अफेयर के चर्चे, बनी थी डायरेक्टर की तीसरी पत्नी

पाकिस्तान में उड़े थे इस एक्ट्रेस के अफेयर के चर्चे, बनी थी डायरेक्टर की तीसरी पत्नी

Nigar Sultana Birth Anniversary: गुजरे दौर की एक्ट्रेस निगार सुल्ताना ने 'मुगल-ए-आजम' सहित कई फिल्मों में काम किया था. उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

Written By : संदीप मेहरा, संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Jun 2026 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

Nigar Sultana Birth Anniversary: हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक से बढ़कर एक हसीनाएं हुई हैं. कई एक्ट्रेस ऐसी भी रही हैं जिनकी चर्चा अपने देश में होने के साथ-साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हुई है, चाहे वजह कुछ भी रही हो. बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस निगार सुल्ताना के चर्चे भी पाकिस्तान में हुए थे. दरअसल उनका नाम पाकिस्तानी एक्टर के साथ जुड़ा था. आइए आज आपको निगार की बर्थ एनिवर्सरी पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं.

हैदराबाद में हुआ था निगार सुल्ताना का जन्म

निगार सुल्ताना का जन्म 21 जून 1932 को हैदराबाद में हुआ था. आज उनकी 94वीं बर्थ एनिवर्सरी है. पांच भाई-बहनों में निगार सबसे छोटी थीं. उनकी दो बहनें और दो भाई थे. एक्ट्रेस के पिता आर्मी में मेजर के पद पर थे. स्कूल में एक ड्रामा में भाग लेने के बाद उन्होंने एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाया था.

ये भी पढ़ें: रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं 'राख' की सुमन अरोड़ा, सोनाली बेंद्रे की ऑनस्क्रीन बेटी की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

पाकिस्तानी एक्टर संग जुड़ा था नाम

बॉलीवुड सेलेब्स के अफेयर के किस्से शुरू से ही फैंस के बीच चर्चा में रहे हैं. निगार सुल्ताना का नाम दशकों पहले पाकिस्तानी एक्टर दर्पण कुमार के साथ जुड़ा था. इस मुद्दे पर बाद में एक्ट्रेस को साल 1959 में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ गई थी. इस दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी दर्पण कुमार संग रिश्ते की खबरों में बिलकुल सच्चाई नहीं है.

पाकिस्तान में उड़े थे इस एक्ट्रेस के अफेयर के चर्चे, बनी थी डायरेक्टर की तीसरी पत्नी

अपनी फिल्म के डायरेक्टर की बनी थीं तीसरी पत्नी

निगार को हिंदी सिनमा की बेहतरीन फिल्म 'मुगल ए आजम' के लिए भी जाना जाता है. मधुबाला और दिलीप कुमार की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में निगार ने दरबारी डांसर बहार का किरदार निभाया निभाया था. इसके डायरेक्टर के आसिफ थे. निगार अपनी फिल्म के डायरेक्टर पर ही दिल हार गई थीं. बाद में दोनों ने शादी कर ली थी. ये आसिफ की तीसरी शादी थी. दोनों ने एक बेटी का वेलकम किया था, जिसका नाम उन्होंने हिना रखा था.

ये भी पढ़ें: कितनी अमीर हैं 'मां इंति बंगारम' की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु, कभी सिर्फ एक गाने के लिए थे 5 करोड़ रुपये

2000 में हो गया था निधन

निगार ने अपना एक्टिंग करियर साल 1946 में आई फिल्म 'रंगभूमि' से शुरू किया था. हालांकि पहचान मिली थी राज कपूर की साल 1948 में आई फिल्म 'आग' से. जबकि मुगल ए आजम ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया था. निगार शीश महल, मिर्जा गालिब, खेल और पतंगा सहित कई फिल्मों का हिस्सा रहीं. उनका 21 अप्रैल 2000 को मुंबई में निधन हो गया था. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Nigar Sultana Nigar Sultana Birth Anniversary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
पाकिस्तान में उड़े थे इस एक्ट्रेस के अफेयर के चर्चे, बनी थी डायरेक्टर की तीसरी पत्नी
पाकिस्तान में उड़े थे इस एक्ट्रेस के अफेयर के चर्चे, बनी थी डायरेक्टर की तीसरी पत्नी
बॉलीवुड
5 नए खतरनाक विलेन, जिनका थिएटर से ओटीटी तक दिखा खौफ, हीरो की भी कांप उठी रूह
5 नए खतरनाक विलेन, जिनका थिएटर से ओटीटी तक दिखा खौफ, हीरो की भी कांप उठी रूह
बॉलीवुड
Cocktail 2 Box Office Day 2: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड
शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी में बह गई ये फिल्में, दूसरे दिन फिल्म ने तोड़े ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Saturday BO: शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, 'पेद्दी' पड़ी सुस्त, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन
शनिवार को भी 'कॉकटेल 2' ने उड़ाया गर्दा, 'पेद्दी' पड़ी सुस्त, जानें- सभी फिल्मों का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी
राजस्थान
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया
क्रिकेट
विराट-गिल को पछाड़ नंबर-1 बने यशस्वी जायसवाल, शतकों का बनाया नया महारिकॉर्ड
विराट-गिल को पछाड़ नंबर-1 बने यशस्वी जायसवाल, शतकों का बनाया नया महारिकॉर्ड
ओटीटी
Father's Day 2026: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय
फादर्स डे स्पेशल: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
फूड
Fathers Day Special Recipes: Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
Sunday भी है और फादर्स डे भी... पापा को बनाकर खिलाइए ये डिश, खुश हो जाएगी आपकी दुनिया
ऑटो
Audi-BMW का सपना अब होगा पूरा, कम बजट में मिल सकती हैं ये लग्जरी कारें
Audi-BMW का सपना अब होगा पूरा, कम बजट में मिल सकती हैं ये लग्जरी कारें
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget