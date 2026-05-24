'अपनी फिल्म पर फोकस जरूरी है', कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' संग क्लैश पर इम्तियाज अली का बयान

फिल्ममेकर इम्तियाज अली इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. हालांकि इसी दिन कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' भी रिलीज होगी. इसी बीच हाल ही में एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने दोनों फिल्मों के क्लैश पर खुलकर बात की हैं. साथ ही बताया कि मुकाबले के बजाय वो अपनी फिल्म पर ध्यान देना चाहते हैं.

कोई नई बात नहीं हैं...

इम्तियाज अली ने हाल ही में फ्री प्रेस जर्नल के साथ बातचीत में बताया कि एक ही दिन दो फिल्मों का रिलीज होना कोई नई बात नहीं हैं. हर फिल्ममेकर अपनी फिल्म के लिए पूरी मेहनत करता है. अगर दर्शकों को फिल्म की कहानी अच्छी लगती है, तो दोनों फिल्में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं. हेल्दी कॉम्पिटिशन से फिल्मों को फायदा ही होता है.

साथ ही इम्तियाज अली ने कंगना की तारीफ करते हुए कहा कि वो कंगना के टैलेंट और मेहनत की इज्जत करते हैं. हर कलाकार के लिए उनके दिल में सम्मान है, जो अच्छी कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. बॉक्स ऑफिस की कमाई या किसी मुकाबले के बजाय वो अपनी फिल्म पर फोकस करना जरूरी समझते हैं.

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कैसी हैं इम्तियाज की फिल्म?

बता दें कि इम्तियाज अली हमेशा अपनी फिल्मों में रिश्तों, इमोशंस और लाइफ की गहराई को दिखाते हैं. 'जब वी मेट'. 'रॉकस्टार', 'तमाशा' और 'लव आज कल' जैसी फिल्मों ने भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. उनकी 'मैं वापस आऊंगा' भी एक अधूरे प्यार की कहानी दिखाई गई हैं, जिसमें दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी वाघ लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म के ट्रेलर को भी पसंद किया गया हैं और सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कंगना की फिल्म की टीम

वहीं बात करें कंगना की फिल्म की, तो उनकी 'भारत भाग्य विधाता' भी 12 जून को आएगी, जिसे मनोज तपड़िया ने निर्देशित किया हैं. इस फिल्म में कंगना के साथ स्मिता तांबे और गिरिजा ओक जैसे कलाकार नजर आएंगे. फिल्म की कहानी 26/11 हमले पर है, जिसमें उन अनसंग हीरोज की कहानी दिखाई जाएगी, जिन्होंने एक मिसाल पेश की थी. ऐसे में ये बॉक्स ऑफिस क्लैश बहुत ही दिलचस्प होने वाला हैं.

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