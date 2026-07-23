कितने पढ़े-लिखे हैं सलमान खान के परिवार के बच्चे? जानिए कहां से की है पढ़ाई

INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान के परिवार में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए अरहान, अलीजेह और अयान की एजुकेशन

सलमान खान के परिवार में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए अरहान, अलीजेह और अयान की एजुकेशन

सलमान खान का परिवार अक्सर सुर्खियों में रहता है. कोई फिल्मों में करियर बना रहा है तो कोई पढ़ाई के बाद बॉलीवुड में कदम रख रहा है. आइए जानते हैं खान परिवार के बच्चों ने कहां से पढ़ाई की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 23 Jul 2026 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट  पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को अब बॉलीवुड के तमाम स्टार्स से सपोर्ट मिल रहा है. बीते दिन सलमान खान ने भी इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था. उन्होंने न सिर्फ छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की, बल्कि उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी होगी. चलिए ऐसे में जानते हैं आखिर सलमान खान के परिवार के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं.

अयान अग्निहोत्री
सलमान खान की बहन अलविरा खान और अतुल अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री सिंगिंग की दुनिया में अपना करियर बना रहे हैं. इंडिया टुडे के अनुसार, अयान ने मुंबई के डीएसबी वर्ल्डवाइड स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद उन्होंने डी.जी. रूपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया. वहीं, आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन की एक यूनिवर्सिटी से एक्टिंग और वर्ल्ड थिएटर का कोर्स किया. 

सलमान खान के परिवार में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए अरहान, अलीजेह और अयान की एजुकेशन

अलीजेह अग्निहोत्री 
सलमान खान की बहन अलवीरा और एक्टर अतुल अग्निहोत्री की बेटी अलीजेह अग्निहोत्री ने फिल्म 'फर्रे' से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अलीजेह ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की. फिर डीजी रूपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री ली. 

सलमान खान के परिवार में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए अरहान, अलीजेह और अयान की एजुकेशन

अरहान खान 
अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. अरहान ने मुंबई के मशहूर 'अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे' (ASB) से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की. इसके बाद वो फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए. इंडिया टुडे के अनुसार, अरहान लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं. 

सलमान खान के परिवार में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए अरहान, अलीजेह और अयान की एजुकेशन

ये भी पढ़ें:- 'मुझे किस किया, थप्पड़ मारा',11 साल बाद करण कुंद्रा को लेकर सान्वी तलवार का बड़ा खुलासा

निर्वाण खान
सोहेल खान और सीमा सजदेह के बड़े बेटे निर्वाण खान ने मुंबई के इकोले मोंडिएल वर्ल्ड स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वो इन दिनों लॉस एंजिल्स में फिल्म डायरेक्शन और क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. 

सलमान खान के परिवार में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए अरहान, अलीजेह और अयान की एजुकेशन

योहान खान
सोहेल खान और सीमा सजदेह के छोटे बेटे योहान खान फिलहाल अपनी स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं. 

सलमान खान के परिवार में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए अरहान, अलीजेह और अयान की एजुकेशन

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वह मुंबई के इकोले मोंडिएल वर्ल्ड स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- सलमान खान के बाद अब Alia Bhatt ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, इमोशनल नोट में लिखा, 'मेरा दिल टूट गया'

और पढ़ें
Published at : 23 Jul 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान खान के परिवार में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानिए अरहान, अलीजेह और अयान की एजुकेशन
कितने पढ़े-लिखे हैं सलमान खान के परिवार के बच्चे? जानिए कहां से की है पढ़ाई
बॉलीवुड
'स्टूडेंट्स अब घर जाओ', नीट पेपर लीक पर सलमान खान बोले- पीएम मोदी लेंगे स्ट्रिक्ट एक्शन
'स्टूडेंट्स अब घर जाओ', नीट पेपर लीक पर सलमान खान बोले- पीएम मोदी लेंगे स्ट्रिक्ट एक्शन
बॉलीवुड
'ये जेन जी अलग है...', सीजेपी प्रोटेस्ट पर राघव जुयाल ने दिया बड़ा बयान, छात्रों को किया सपोर्ट
'ये जेन जी अलग है...', सीजेपी प्रोटेस्ट पर राघव जुयाल ने दिया बड़ा बयान, छात्रों को किया सपोर्ट
बॉलीवुड
ब्रैड पिट के बच्चों ने क्यों हटाया अपने नाम से 'पिट' सरनेम? विवियन के फैसले के बाद सामने आई असली वजह
ब्रैड पिट के बच्चों ने क्यों हटाया अपने नाम से 'पिट' सरनेम? विवियन के फैसले के बाद सामने आई असली वजह
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
CJP आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर आया पाकिस्तान का रिएक्शन, जानें क्या कहा
जम्मू और कश्मीर
जंतर मंतर पर CJP को समर्थन देने पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, 'सरकार बहुत घमंडी हो गई है, अब अगर...'
जंतर मंतर पर CJP को समर्थन देने पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, 'सरकार बहुत घमंडी हो गई है, अब अगर...'
शिक्षा
Exclusive: NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
क्रिकेट
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर अभिनव बिंद्रा ने छात्रों का किया समर्थन, जंतर-मंतर आंदोलन पर कही बड़ी बात 
शूटर अभिनव बिंद्रा ने छात्रों का किया समर्थन, जंतर-मंतर आंदोलन पर कही बड़ी बात 
इंडिया
सीजेपी को मान-मनौव्वल की सरकार की कोशिश नाकाम! अब कल देशभर में आंदोलन का ऐलान
सीजेपी को मान-मनौव्वल की सरकार की कोशिश नाकाम! अब कल देशभर में आंदोलन का ऐलान
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
इंडिया
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री और PM से जवाब
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री से जवाब
इंडिया
CJP से बात करने जंतर-मंतर जाएंगे मंत्री? मानी शर्त, मोदी सरकार बोली- आइए बैठकर करें बात
CJP से बात करने जंतर-मंतर जाएंगे मंत्री? मानी शर्त, मोदी सरकार बोली- आइए बैठकर करें बात
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget