कितने पढ़े-लिखे हैं सलमान खान के परिवार के बच्चे? जानिए कहां से की है पढ़ाई

दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को अब बॉलीवुड के तमाम स्टार्स से सपोर्ट मिल रहा है. बीते दिन सलमान खान ने भी इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था. उन्होंने न सिर्फ छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की, बल्कि उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी होगी. चलिए ऐसे में जानते हैं आखिर सलमान खान के परिवार के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं.

अयान अग्निहोत्री

सलमान खान की बहन अलविरा खान और अतुल अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री सिंगिंग की दुनिया में अपना करियर बना रहे हैं. इंडिया टुडे के अनुसार, अयान ने मुंबई के डीएसबी वर्ल्डवाइड स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद उन्होंने डी.जी. रूपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया. वहीं, आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन की एक यूनिवर्सिटी से एक्टिंग और वर्ल्ड थिएटर का कोर्स किया.

अलीजेह अग्निहोत्री

सलमान खान की बहन अलवीरा और एक्टर अतुल अग्निहोत्री की बेटी अलीजेह अग्निहोत्री ने फिल्म 'फर्रे' से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अलीजेह ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की. फिर डीजी रूपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री ली.

अरहान खान

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. अरहान ने मुंबई के मशहूर 'अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे' (ASB) से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की. इसके बाद वो फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए. इंडिया टुडे के अनुसार, अरहान लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं.

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निर्वाण खान

सोहेल खान और सीमा सजदेह के बड़े बेटे निर्वाण खान ने मुंबई के इकोले मोंडिएल वर्ल्ड स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वो इन दिनों लॉस एंजिल्स में फिल्म डायरेक्शन और क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं.

योहान खान

सोहेल खान और सीमा सजदेह के छोटे बेटे योहान खान फिलहाल अपनी स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वह मुंबई के इकोले मोंडिएल वर्ल्ड स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं.

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