करण कुंद्रा ने गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश संग कर ली शादी? सोशल मीडिया पर उड़ी खबरों का ये है सच

टीवी के पावर कपल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश कई सालों से साथ में हैं. कपल की लव स्टोरी बिग बॉस 15 से शुरू हुई थी और इसके बाद से ही दोनों साथ हैं. करण और तेजस्वी इन दिनों शो लाफ्टर-शेफ में नजर आ रहे हैं. इसी बीच वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं.

करण और तेजस्वी की शादी की अफवाह

सोशल मीडिया पर उनकी शादी को लेकर अफवाहें उड़ने लगी. सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें मिस्टर एंड मिसेज कुंद्रा कहने लगे और शादी की बधाई देने लगे. एक यूजर ने तो लिखा- जब तक पर्मानेंट न हो जाए तब तक प्राइवेट रखिए. दोनों को नए चैप्टर के लिए बधाई. हालांकि, करण और तेजस्वी की तरफ से इन खबरों को लेकर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है. लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही ये अफवाहें फेक हैं.











झूठी है करण-तेजस्वी की शादी की खबरें

लेकिन Free Press Journal ने सोर्स के हवाले से लिखा- तेजस्वी और करण की शादी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. उनकी शादी की जो खबरें चल रही हैं वो फेक हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है.

करण और तेजस्वी हाल की में एक वेकेशन पर भी गए थे. यहां से उन्होंने वेकेशन एंजॉय करते हुए कई फोटोज शेयर की थी. दोनों साथ में खुश और एक्साइटेड लग रहे थे. दोनों अक्सर साथ में स्पॉट होते हैं और वेकेशन पर भी जाते रहते हैं.

बिग बॉस के घर में दोनों के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी. करण ने पहले तेजस्वी को प्रपोज किया था. इसके बाद तेजस्वी ने भी एक लड़ाई के दौरान करण से प्यार का इजहार किया था. इसके बाद से दोनों साथ हैं. बिग बॉस के बाहर भी उनका रिश्ता उतना ही मजबूत है. लाफ्टर शेफ में भी दोनों को बहुत पसंद किया जाता है.