IKKIS X Review: धर्मेंद्र को आखिरी बार बड़े देख फैंस हुए इमोशनल,अगस्त्य नंदा की एक्टिंग ने जीता दिल
धर्मेंद्र, अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत स्टारर 'इक्कीस' बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपना रिएक्शन दे रहे हैं और कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं.
धर्मेंद्र स्टारर 'इक्कीस' बॉक्सऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. फिल्म की कहानी सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर बेस्ड है. मालूम हो 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए थे. फिल्म में अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभाई है.
जयदीप अहलावत को फिल्म में पाक अफसर ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नसीर के रोल में नजर आ रहे हैं. लड़ाई में उन्होंने ने ही अरुण खेत्रपाल को शहीद किया था. श्रीराम राघवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. X पर भी दर्शकों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है.
इमोशनल वॉर ड्रामा है फिल्म
कुछ लोगों ने तो इस फिल्म को मास्टपीस करार दिया है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि वो स्क्रीन पर धर्मेंद्र को देखकर इमोशनल हो गए. एक यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा है कि ये एक इमोशनल वॉर ड्रामा फिल्म है. एक और यूजर ने लिखा है कि मुझे इक्कीस से प्यार हो गया है.
#Ikkis Opened Better Than Expected. Hope movie delivers what it Promised nd Year 2026 Starts with Successful note For Bollywood. Although Full Faith in #SriramRaghavan As A Director 💯. #Dharmendra #AgastyaNanda @MaddockFilms— NAVEEN ANAND 🇮🇳 (@NaveenA78113109) January 1, 2026
Movie Review - Ikkis is an Emotionally Charged War Drama. #SriramRaghavan’s biographical war drama on PVC awardee #arunkhetarpal. Featuring #Dharmendra, #jaideepahlawat & #AgastyaNanda, blends restraint, emotion, & realism— Nitinn Sethi (@nitinnsethi) January 1, 2026
Rating 4.5/5https://t.co/OpOKUbrq1g
In a post-Dhurandar world, Sriram Raghavan’s IKKIS is just the anti-war narrative needed to cut through the abrasive, chest-thumping nationalism that has become way too common on celluloid.— Deepansh Duggal 🕊🇵🇸 (@Deepansh75) January 1, 2026
Review, IKKIS, for @highonfilms__: https://t.co/Wu1dxshEGr
Overall #Ikkis ek aisi film lag rahi hai jahan debut actor, real story aur strong emotions sab ek saath achhe se kaam kar rahe hain ! Can't Wait to experience this film on the big screen 😍#HappyNewYear https://t.co/G1IVkh6u90 pic.twitter.com/knGeQNGHYx— Abhijit Paul (@BanglaN67892196) January 1, 2026
ये एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू लेने वाली है. एक और यूजर ने फिल्म को लेकर कहा है कि इक्कीस उम्मीद से बेहतर है.फिल्म अपने प्रॉमिस को पूरा करेगी. बॉलीवुड के लिए 2026 के पहले दिन ही सफल शुरुआत हो गई है. एक यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा,'धुरंधर के बाद इस तरह की ही फिल्म रिलीज होनी चाहिए थी. ताकि सीना ठोकने वाले राष्ट्रवाद को खत्म किया जा सके.'
Movie review: #IKKIS— Shivaay ~ शिवाय (@BeingADian) January 1, 2026
Ikkis is fantastic, Patriotism & heroism at its peak! Shriram sir's direction & scripting is very good.
Agastya & Dharam paji are phenomenal 👏, and Deepak Dobriyal is the SURPRISE PACKAGE.
While watching movie, You'll be right there on the battlefield,… pic.twitter.com/xb9s1cmwzB
In Sriram Raghavan’s moving Indo-Pak war drama, patriotism roars, while courage forgives. #Dharmendra and Jaideep Ahlawat breathe life into #Ikkis through a sublime, soulful interplay of grief and guilt.— Renuka Vyavahare (@renukaVyavahare) January 1, 2026
Here’s my #Ikkisreview Rating 3.5 stars: https://t.co/Y8O6W2jQdp pic.twitter.com/ipx4IQHLfs
Woh Ikkis ka tha, aur hamesha rahega." 🇮🇳💔#Ikkis is a MASTERPIECE.— Trending Movie Hub (@theakashKaroli) January 1, 2026
⭐ Verdict: 4.5/5
🥺 Dharmendra is heartbreaking.
🫡 Agastya Nanda has arrived.
Sriram Raghavan's emotional tribute is a must-watch.
Read Review: 👇
[https://t.co/NgGsswmHVg]#IkkisReview #Dharmendra #Bollywood pic.twitter.com/APA5WTIU4n
एक यूजर ने लिखा है कि मैं युद्ध भड़काने वाले सिनेमा के सामने इक्कीस के शांतिवाद पर इसके विचार से प्रभावित हुआ. फिल्म देखने के बाद लोग कलाकारों की खूब तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने एक्स पर रिएक्शन देते हुए लिखा है कि इक्कीस एक ऐसी फिल्म है, जिसमें नए कलाकार, असली कहानी और असली भावना एक साथ हैं. एक यूजर ने इक्कीस में धर्मेंद्र की अदाकारी की तारीफ की. यूजर ने लिखा मुश्किल शेड्यूल और थकान के बावजूद, धर्मेंद्र जी ने हमेशा की तरह अपना सबसे अच्छा दिया.'
