मलाइका अरोड़ा ने की नई कार की पूजा, लेकिन कपड़े देखकर भड़क गए लोग

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: मलाइका अरोड़ा ने खरीदी लग्जरी थार रॉक्स, अपने हाथों से की पूजा, लेकिन एक्ट्रेस के कपड़े देखकर भड़क गए लोग

Video: मलाइका अरोड़ा ने खरीदी लग्जरी थार रॉक्स, अपने हाथों से की पूजा, लेकिन एक्ट्रेस के कपड़े देखकर भड़क गए लोग

Malaia Arora Video: मलाइका अरोड़ा ने सावन के पहले सोमवार पर नई चमचमाती हुई कार खरीदी और उसकी पूजा भी की. हालांकि अपने कपड़ों और पूजा के दौरान चप्पल पहनने पर एक्ट्रेस को ट्रोल किया जा रहा है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Aug 2026 05:09 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने सावन के पहले सोमवार को एक नई चमचमाती हुई गाड़ी खरीदी है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस ने अपनी नई गाड़ी की पूजा भी की. हालांकि एक्ट्रेस अपने कपड़ों के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. लोगों का मानना है कि गाड़ी की  पूजा करने के दौरान एक्ट्रेस ने जो कपड़े पहन रखे थे वो पूजा के हिसाब से ठीक नहीं थे. 

मलाइका अरोड़ा ने खरीदी लग्जरी थार रॉक्स

मलाइका अरोड़ा के घर में महिंदा की नई चमचमाती गाड़ी Mahindra Thar Roxx Star Edition की एंट्री हुई है. ये बेहद लग्जरी गाड़ी है, जिसे मलाइका अरोरा ने हाल ही में खरीदा है. मलाइका ने पीले रंग की थार रॉक्स को अपना बनाया है और इसकी झलक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. बता दें कि इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 16.85 लाख रुपये से शुरू होती है.

 
 
 
 
 
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नई गाड़ी घर आने पर मलाइका अरोड़ा ने पारंपरिक तरीके से उसकी पूजा की. वायरल वीडियो में आप एक्ट्रेस को गाड़ी की पूजा करते हुए देख सकते हैं. मलाइका के इस अंदाज ने लोगों के दिलों को छू लिया, हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस का पहनावा लगों को पसंद नहीं आया. जबकि किसी ने उन्हें चप्पल पहनकर पूजा करने पर भी ट्रोल किया. एक्ट्रेस को आप लाइट ब्लू कैपरी पैंट और ब्रालेट में देख सकते हैं. 

 
 
 
 
 
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मलाइका को कपड़ों और चप्पल को लेकर किया ट्रोल

लोगों को न ही मलाइका का चप्पल पहनकर पूजा करना पसंद आया और न ही उनके पूजा के दौरान पहने गए कपड़ों से लोग खुश नजर आए. एक यूजर ने लिखा, 'चप्पल पहनकर कौन पूजा करता है.' एक ने लिखा, 'ऐसे कौन पूजा करता है आधे कपड़े और चप्पल पहनकर.' एक ने कमेंट किया, 'ऐसे कपड़ों में कोई पूजा करता है?'

Video: मलाइका अरोड़ा ने खरीदी लग्जरी थार रॉक्स, अपने हाथों से की पूजा, लेकिन एक्ट्रेस के कपड़े देखकर भड़क गए लोग

मलाइका अरोड़ा का कार कलेक्शन 

52 साल की मलाइका अरोड़ा एक लग्जरी लाइफ जीती हैं. उनके आपस पहले से Range Rover LWB Autobiography, ऑडी Q7, BMW 7 Series 730Ld DPE Signature और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी लग्जरी कारें भी हैं. आइटम सॉन्ग्स और टीवी रियलिटी शो के अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करती हैं. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 05:09 PM (IST)
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