'मैं सोता नहीं था, बेहोश हो जाता था...' जब तलाक के बाद शराब के नशे में डूबे रहे आमिर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं सोता नहीं था, बेहोश हो जाता था...' जब तलाक लेकर डेढ़ साल तक शराब के नशे में डूबे रहे आमिर खान

'मैं सोता नहीं था, बेहोश हो जाता था...' जब तलाक लेकर डेढ़ साल तक शराब के नशे में डूबे रहे आमिर खान

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी पहली पत्नी रही रीना दत्ता से तलाक के बाद डिप्रेशन में चले गए थे. उस बुरे वक्त में उन्होंने शराब को अपना सहारा बना लिया था. उन्हें शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Jul 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी होने जा रही है. दो तलाक के बाद आमिर तीसरी बार घर बसा रहे हैं. उनका पहला तलाक रीना दत्ता से हुआ था. हालांकि ये उनके लिए काफी दर्नाक साबित हुआ था. क्योंकि इसका असर उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ा था. रीना से रिश्ता टूटने के बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी. एक्टर डेढ़ साल तक शराब के नशे में डूबे रहे. उन्होंने खुद की हालत को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा एक इंटरव्यू में किया था.

शादी के 16 साल बाद हुआ था तलाक

आमिर खान ने रीना दत्ता से साल 1986 में लव मैरिज की थी. उस वक्त एक्टर की उम्र सिर्फ 21 साल थी. शादी के बाद रीना और आमिर ने दो बच्चों बेटी आयरा खान और बेटे जुनैद खान का वेलकम किया था. हालांकि 16 साल बाद आमिर और रीना का तलाक हो गया था.

ये भी पढ़ें: 'मेरी शादी है 5 जुलाई को...', आमिर खान ने बताया गौरी स्प्रैट संग वेडिंग प्लान, देखें वीडियो

आमिर ने शराब को बनाया सहारा

तलाक के बाद आमिर को शराब की बुरी लत लग गई थी. साल 2025 में उन्होंने द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'रीना के जाने के बाद जब घर में कोई नहीं था और मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं तो उस दिन मैंने बोतल खोली और पूरी बोतल पी डाली और फिर अगले डेढ़ साल तक मैंने ऐसे ही किया. रोज रात को मैं दारू पी के...मैं सोता नहीं था. मैं बेहोश हो जाता था.'

मैं सोता नहीं था, बेहोश हो जाता था...' जब तलाक लेकर डेढ़ साल तक शराब के नशे में डूबे रहे आमिर खान

दूसरी शादी भी नहीं टिकी

रीना से रिश्ता टूटने के बाद आमिर ने दूसरी शादी किरण राव से साल 2005 में की थी. दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम आजाद राव खान हैं. हालांकि साल 2021 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया था. 

ये भी पढ़ें: कभी पेटभर खाना भी मिलना था मुश्किल, अब जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें भारती सिंह की नेटवर्थ

गौरी स्प्रैट संग 5 जुलाई को करेंगे तीसरी शादी

आमिर खान ने साल 2025 में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से फैंस को रूबरू कराया था. वहीं हाल ही में उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि वो गौरी से अपने घर पर 5 जुलाई को शादी कर रहे हैं. ये आमिर खान की जहां तीसरी शादी होगी तो वहीं गौरी की दूसरी शादी है. गौरी का पहली शादी से एक सात साल का बेटा है.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं सोता नहीं था, बेहोश हो जाता था...' जब तलाक लेकर डेढ़ साल तक शराब के नशे में डूबे रहे आमिर खान
'मैं सोता नहीं था, बेहोश हो जाता था...' जब तलाक के बाद शराब के नशे में डूबे रहे आमिर
बॉलीवुड
Alpha Movie Release: 'अल्फा' में 'धुरंधर' के हमजा निकले बॉबी देओल, एक ट्विस्ट ने पलटा गेम
'अल्फा' में 'धुरंधर' के हमजा निकले बॉबी देओल, एक ट्विस्ट ने पलटा गेम, जानें क्या है वो
बॉलीवुड
'मेरे पिता ने जीनत अमान को कभी नहीं पीटा...', संजय खान की दूसरी शादी पर बेटी फराह का बड़ा खुलासा
'मेरे पिता ने जीनत अमान को कभी नहीं पीटा...', संजय खान की दूसरी शादी पर बेटी फराह का बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
'अल्फा' के बाद इन फिल्मों-सीरीज से धूम मचाएंगे बॉबी देओल, 2 में फिर बनेंगे विलेन
'अल्फा' के बाद इन फिल्मों-सीरीज से धूम मचाएंगे बॉबी देओल, 2 में फिर बनेंगे विलेन
Advertisement

वीडियोज

Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
तीन तलाक, हलाला पर इलाहाबाद HC की सख्त टिप्पणी, 'धार्मिक प्रथाओं की आड़ में अपराध स्वीकार नहीं'
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
क्रिकेट
इमोशनल हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर रो पड़ी
इमोशनल हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर रो पड़ी
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
लाइफस्टाइल
Water Park Safety Tips: वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
वॉटरपार्क में इस तरह की डाइविंग तो हो जाएगी मौत! इस बच्चे को लगी थी तगड़ी चोट
Results
ICAI CA Foundation Result 2026: सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; जानें टॉपर्स
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
ABP NEWS
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
Viral Video: नदी के बहाव को हल्के में लेना पड़ा भारी, अब जान बचाना मुश्किल
ABP NEWS
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
Viral Video: पांढुर्णा में बिना टिकट ‘वॉटर किंगडम’
ENT LIVE
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Alpha ने किया निराश, Alia Bhatt और Sharvari नहीं दिखा पाईं दम
Embed widget