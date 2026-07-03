'मैं सोता नहीं था, बेहोश हो जाता था...' जब तलाक के बाद शराब के नशे में डूबे रहे आमिर

अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी होने जा रही है. दो तलाक के बाद आमिर तीसरी बार घर बसा रहे हैं. उनका पहला तलाक रीना दत्ता से हुआ था. हालांकि ये उनके लिए काफी दर्नाक साबित हुआ था. क्योंकि इसका असर उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ा था. रीना से रिश्ता टूटने के बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी. एक्टर डेढ़ साल तक शराब के नशे में डूबे रहे. उन्होंने खुद की हालत को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा एक इंटरव्यू में किया था.

शादी के 16 साल बाद हुआ था तलाक

आमिर खान ने रीना दत्ता से साल 1986 में लव मैरिज की थी. उस वक्त एक्टर की उम्र सिर्फ 21 साल थी. शादी के बाद रीना और आमिर ने दो बच्चों बेटी आयरा खान और बेटे जुनैद खान का वेलकम किया था. हालांकि 16 साल बाद आमिर और रीना का तलाक हो गया था.

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आमिर ने शराब को बनाया सहारा

तलाक के बाद आमिर को शराब की बुरी लत लग गई थी. साल 2025 में उन्होंने द लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में बताया था, 'रीना के जाने के बाद जब घर में कोई नहीं था और मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं तो उस दिन मैंने बोतल खोली और पूरी बोतल पी डाली और फिर अगले डेढ़ साल तक मैंने ऐसे ही किया. रोज रात को मैं दारू पी के...मैं सोता नहीं था. मैं बेहोश हो जाता था.'

दूसरी शादी भी नहीं टिकी

रीना से रिश्ता टूटने के बाद आमिर ने दूसरी शादी किरण राव से साल 2005 में की थी. दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम आजाद राव खान हैं. हालांकि साल 2021 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया था.

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गौरी स्प्रैट संग 5 जुलाई को करेंगे तीसरी शादी

आमिर खान ने साल 2025 में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से फैंस को रूबरू कराया था. वहीं हाल ही में उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि वो गौरी से अपने घर पर 5 जुलाई को शादी कर रहे हैं. ये आमिर खान की जहां तीसरी शादी होगी तो वहीं गौरी की दूसरी शादी है. गौरी का पहली शादी से एक सात साल का बेटा है.