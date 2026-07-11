सलमान खान ने बांद्रा में बेचा अपना एक और फ्लैट, करोड़ों में हुई डील, जानें- कितने में बिका

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान एक बार फिर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर सुर्खियों में हैं. मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा वेस्ट से भाईजान का गहरा नाता है, जहां वो सालों से गैलेक्सी अपार्टमेंट् में रह रहे हैं. अब खबर आ रही है कि सलमान खान ने बांद्रा वेस्ट में स्थित अपना एक फ्लैट 3.50 करोड़ रुपये में बेच दिया है.

कहां है ये फ्लैट और किसे बेचा गया?

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, सलमान खान ने ये फ्लैट साल 2015 में 2.88 करोड़ रुपये में खरीदा था. यानी करीब 11 साल बाद इस फ्लैट को बेचने पर उन्हें अच्छा-खासा मुनाफा हुआ है. ये फ्लैट बांद्रा वेस्ट की एक मशहूर रेजिडेंशियल बिल्डिंग 'शिव-अस्थान हाइट्स' में स्थित है. दस्तावेजों के अनुसार, इस फ्लैट को मुनीरा अकबराली डंडावाला, महदीअली अकबराली डंडावाला और जेहरा महदीअली डंडावाला नाम के खरीदारों ने मिलकर खरीदा है.

फ्लैट में दो कार पार्किंग स्पेस शामिल

इस फ्लैट का कारपेट एरिया 758 वर्गफुट है और इसके साथ दो कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं. ये डील 9 जुलाई 2026 को रजिस्टर की गई है. इस ट्रांजैक्शन में खरीदारों ने 21 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30 हजार रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई है. इस हिसाब से फ्लैट की कीमत करीब 46,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट लगाई गई है.

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पिछले साल भी बेचा था इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट

ये पहली बार नहीं है, जब सलमान खान ने 'शिव-अस्थान हाइट्स' में कोई प्रॉपर्टी बेची हो. इससे पहले जुलाई 2025 में भी उन्होंने इसी बिल्डिंग में अपना एक बड़ा फ्लैट 5.35 करोड़ रुपये में बेचा था. बता दें कि सलमान खान ने मुंबई के कई कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है.

जल्द ही नए आलीशान टावर में शिफ्ट हो सकते हैं सलमान खान

फ्लैट बेचने की खबरों के बीच, सलमान खान के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर है. पिछले महीने (जून 2026) ही सलमान खान के परिवार को महाराष्ट्र कोस्टल ज़ोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) से बांद्रा के चिंबई इलाके में एक नया रेजिडेंशियल टावर बनाने की मंज़ूरी मिल गई है. ये नया प्लॉट सलमान खान की मां, सलमा खान के नाम पर है, जिसे खान परिवार ने 2011 में खरीदा था. ये जगह उनके मौजूदा घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट्स' से महज कुछ मीटर की दूरी पर है.

ये है सलमान खान की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस एक्शन-वॉर ड्रामा फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है, जिन्होंने फिल्म 'मुंबई से आया मेरा दोस्त' के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था. सलमान के साथ इसमें एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी लीड रोल में हैं.

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