विवेक ओबरॉय नेटवर्थ: अमीरी में इनके सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं, जानें कहां से होती है कमाई

विवेक ओबरॉय नेटवर्थ: अमीरी में इनके सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं, जानें कहां से होती है कमाई

Vivek Oberoi Net Worth: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय एक्टिंग की जगह अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं. वो अपने बिजनेस से मोटी कमाई करते हैं.आइए आपको विवेक की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 17 Oct 2025 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय एक्टिंग की दुनिया में वो कमाल नहीं दिखा पाए जिसकी उम्मीद करते हुए वो आए थे मगर फिर भी उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. विवेक ओबेरॉय ने बिजनेस और इंवेस्टमेंट के जरिए करोड़ों की संपत्ति बना ली है. विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ इतनी हो गई है कि कई बड़े सितारे भी उनके आगे फेल लगते हैं. विवेक ने हाल ही में एक खुलासा किया है कि उन्हें फाइनेंस की समझ एक छोटे से पान वाले की दुकान से मिली थी. उसी से उन्हें पैसे संभालने और इंवेस्टमेंट के बारे में सीखने को मिला था.

पान वाले ने समझाया इंवेस्टमेंट का मतलब

विवेक ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में अपनी जिंदगी की सीख के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज के पास एक पान की दुकान थी. वो एक लोकल दुकानदार चलाता था. वो दुकानदार पान बेचने के साथ पैसे की छोटी-छोटी बातों पर चर्चा करता था. विवेक वहां जाकर उसके साथ निवेश, बचत और पैसा बढ़ाने के तरीके पर बात करते थे. उस दुकानदार से बात करते हुए विवेक को छोटा इंवेस्टमेंट करने और पैसे को सही तरीके से लगाने के बारे में पता चला.

नेटवर्थ सुन लगेगा झटका

विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ आज के बड़े एक्टर्स से भी ज्यादा है. फोब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ 1200 करोड़ है. जो कई बॉलीवुड एक्टर्स से कई ज्यादा है. विवेक ओबेरॉय एक्टिंग से दूर अब अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं.

अजय देवगन- रजनीकांत इनके आगे कुछ नहीं हैं

जहां विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ 1200 करोड़ है वहीं अजय देवगन और रजनीकांत की नेटवर्थ उनसे बहुत ज्यादा कम है. विवेक एक्टिंग से दूर होकर भी इनसे कई ज्यादा कमा रहे हैं. जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की नेटवर्थ 427 करोड़ है. वहीं रजनीकांत की नेटवर्थ की बात की जाए तो ये 430 करोड़ है. 

Published at : 17 Oct 2025 07:36 PM (IST)
