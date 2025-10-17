एक्सप्लोरर
Films Releasing In November: नवंबर में बॉक्स ऑफिस होगा बॉलीवुड का बोलबाला! थिएटर्स में रिलीज होंगी ये 10 मूवीज
Bollywood Films Releasing In November 2025: नवंबर के महीने में कुल 10 बॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में 'इक्कीस', 'दे दे प्यार दे 2' से लेकर 'तेरे इश्क में' तक शामिल हैं.
नवंबर के महीने में सिनेमाघर नई-नई बॉलीवुड फिल्मों से गुलजार रहने वाले हैं. आने वाले महीने में बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड फिल्में तक रिलीज होंगी. लेकिन हम आज आपको नवंबर में थिएटर्स में रिलीज होने वाली 10 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट और रिलीज डेट बता रहे हैं.
1. इक्कीस
- नवंबर का पहला हफ्ता फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाला है. 7 नवंबर को कई फिल्में रिलीज होंगी.
- अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म इक्कीस 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
- इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नातिन बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं.
2. हक
- यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
- ये फिल्म पॉपुलर शाह बानो केस पर बनी है जिसे सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है.
3. जटाधरा
- सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधरा में सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर भी अहम रोल में होंगे.
- अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी.
4. दे दे प्यार 2
- दे दे प्यार 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्मों में से एक है.
- अजय देवगन और रकुलप्रीत स्टारर ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी.
- दे दे प्यार दे 2 में आर माधवन, मीजान जाफरी और इशिता दत्ता भी दिखाई देंगे.
5. 2020 दिल्ली
- बृजेंद्र काला स्टारर फिल्म 2020 दिल्ली भी 14 नवंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
- देवेंद्र मालवीय के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म दिल्ली दंगों पर बेस्ड है.
6. मस्ती 4
- मस्ती 4 में एक बार फिर विवेक ऑबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी की तिकड़ी दिखाई देगी.
- ये कॉमेडी फ्रेंचाइजी 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है.
7. 120 बहादुर
- फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर भी 21 नवंबर को ही रिलीज होने जा रही है.
- ये फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध की रेजांग ला की लड़ाई पर बेस्ड है.
- 120 बहादुर में फरहान मेजर शैतान सिंह के रोल में नजर आने वाले हैं.
8. गुस्ताख इश्क
- रोमांटिक फिल्म गुस्ताख इश्क 21 नवंबर को ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.
- फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा रोमांस करते दिखाई देंगे.
9. हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी
- हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी में मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे लीड रोल में होंगे.
- विक्रम भट्ट की ये हॉरर फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.
10. तेरे इश्क में
- कृति सेनन और धनुष की लव स्टोरी फिल्म तेरे इश्क में 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
- आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 28 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.
