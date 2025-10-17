हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFilms Releasing In November: नवंबर में बॉक्स ऑफिस होगा बॉलीवुड का बोलबाला! थिएटर्स में रिलीज होंगी ये 10 मूवीज

Films Releasing In November: नवंबर में बॉक्स ऑफिस होगा बॉलीवुड का बोलबाला! थिएटर्स में रिलीज होंगी ये 10 मूवीज

Bollywood Films Releasing In November 2025: नवंबर के महीने में कुल 10 बॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में 'इक्कीस', 'दे दे प्यार दे 2' से लेकर 'तेरे इश्क में' तक शामिल हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 17 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

नवंबर के महीने में सिनेमाघर नई-नई बॉलीवुड फिल्मों से गुलजार रहने वाले हैं. आने वाले महीने में बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड फिल्में तक रिलीज होंगी. लेकिन हम आज आपको नवंबर में थिएटर्स में रिलीज होने वाली 10 बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट और रिलीज डेट बता रहे हैं.

1. इक्कीस

  • नवंबर का पहला हफ्ता फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाला है. 7 नवंबर को कई फिल्में रिलीज होंगी.
  • अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म इक्कीस 7 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
  • इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नातिन बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं.

2. हक

  • यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
  • ये फिल्म पॉपुलर शाह बानो केस पर बनी है जिसे सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है.

3. जटाधरा

  • सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधरा में सुधीर बाबू और शिल्पा शिरोडकर भी अहम रोल में होंगे.
  • अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी.

4. दे दे प्यार 2 

  • दे दे प्यार 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्मों में से एक है.
  • अजय देवगन और रकुलप्रीत स्टारर ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी.
  • दे दे प्यार दे 2 में आर माधवन, मीजान जाफरी और इशिता दत्ता भी दिखाई देंगे.

5. 2020 दिल्ली

  • बृजेंद्र काला स्टारर फिल्म 2020 दिल्ली भी 14 नवंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
  • देवेंद्र मालवीय के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म दिल्ली दंगों पर बेस्ड है.

6. मस्ती 4

  • मस्ती 4 में एक बार फिर विवेक ऑबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी की तिकड़ी दिखाई देगी. 
  • ये कॉमेडी फ्रेंचाइजी 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. 

7. 120 बहादुर

  • फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर भी 21 नवंबर को ही रिलीज होने जा रही है.
  • ये फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध की रेजांग ला की लड़ाई पर बेस्ड है.
  • 120 बहादुर में फरहान मेजर शैतान सिंह के रोल में नजर आने वाले हैं.

8. गुस्ताख इश्क

  • रोमांटिक फिल्म गुस्ताख इश्क 21 नवंबर को ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है.
  • फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा रोमांस करते दिखाई देंगे.

9. हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी

  • हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी में मिमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे लीड रोल में होंगे.
  • विक्रम भट्ट की ये हॉरर फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.

10. तेरे इश्क में

  • कृति सेनन और धनुष की लव स्टोरी फिल्म तेरे इश्क में 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. 
  • आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 28 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

 

 

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Tags :
Ikkis De De Pyaar De 2 Tere Ishk Mein Mastii 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
हरियाणा
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
हरियाणा में एक और पुलिस अधिकारी ने किया सुसाइड, अब रेवाड़ी में ASI ने की आत्महत्या
इंडिया
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
जुबली हिल्स उपचुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर, कांग्रेस के समर्थन में आए AIMIM असदुद्दीन ओवैसी
क्रिकेट
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
नहीं हो पाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे? रोहित-विराट की वापसी के लिए करना होगा ज्यादा इंतजार, ये रही वजह
बॉलीवुड
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
रणवीर सिंह Vs दीपिका पादुकोण नेटवर्थ, पावर कपल में कौन है ज्यादा अमीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
यूटिलिटी
यूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत
यूपी में दिवाली के मौके पर नहीं कटेगी लाइट, कटौती हो तो यहां करें शिकायत
शिक्षा
लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन कोर्स की खाली सीटों पर सीधे मिलेगा दाखिला, जानें कौन हैं पात्र
लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन कोर्स की खाली सीटों पर सीधे मिलेगा दाखिला, जानें कौन हैं पात्र
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget