Ranveer Singh Birthday: हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुके सुपरस्टार रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में खास और बड़ी पहचान बना ली है. 'धुरंधर' और' धुरंधर 2' की अपार सफलता के बाद तो उनके करियर में चार चांद लग गए हैं. इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफि पर जमकर तबाही मचाई थी. हालांकि आज हम आपको उनके बर्थडे के मौके पर उनकी उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें पुलिस की वर्दी में वो छा गए थे. उन्होंने 10 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी.

41 साल के हुए रणवीर सिंह

रणवीर सिंह आज 41 साल के हो चुके हैं. सुपरस्टर का जन्म मुंबई में 6 जुलाई 1985 को हुआ था. बॉलीवुड में 'बैंड बाजा बारात' फिल्म से अपना करियर शुरू करने वाले रणवीर ने डेढ़ दशक से ज्यादा के करियर में खास और बड़ी पहचान बना ली है. टिकट खिड़की पर उनकी फिल्म 'सिम्बा' भी जबरदस्त कामयाब रही थी.

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कमाया था 314 परसेंट प्रॉफिट

रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया था. साल 2018 में रिलीज हुई इस मूवी में उनके अपोजिट सारा अली खान नजर आई थीं जो उनसे उम्र में दस साल छोटी हैं. हालांकि दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म के साथ-साथ इसके गाने भी काफी पसंद किए गए थे.

28 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई सिम्बा में रणवीर ने 'संग्राम सिम्बा भालेराव' नाम का किरदार निभाया था. रोहित शेट्टी ने इसका डायरेक्शन किया था. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 95 करोड़ रुपये था. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 240 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. जबकि दुनियाभर में इसने 394 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए 314 परसेंट से ज्यादा का प्रॉफिट कमा डाला था.

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रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट

रणवीर सिंह पिछली बार फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आए थे. दुनियाभर में इसने 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. उनकी अपकमिंग फिल्म का नाम 'प्रलय' है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर इसकी शूटिंग अगस्त 2026 में शुरू कर सकते हैं. 300 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म का डायरेक्शन जय मेहता कर रहे हैं.