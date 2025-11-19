स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर का ट्रेलर आते ही सबसे ज्यादा चर्चा में आर माधवन रहे. उनका लुक इतना डिफरेंट है कि लोग पहचान नहीं पा रहे. धुरंधर में उनका लुक NSA अजित डोभाल से मिलता जुलता दिखाया गया है. दरअसल, फिल्म में माधवन ने इंटेलिजेंस ऑफिस अजय संयल का रोल प्ले किया है. ट्रेलर लॉन्ट इवेंट पर माधवन ने बताया कि उन्हें अपना लुक परफेक्ट करने के लिए क्या खास मेहनत करनी पड़ी.

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आर. माधवन ने 'धुरंधर' के डायरेक्ट आदित्य धर से पहली मुलाकात का किस्सा बताया. उन्होंने कहा, 'जिस दिन आदित्य मुझसे मिलने आए थे मैं किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था. नैरेशन सुनते ही मैंने कहा कि ये आदमी कहां था यार. ये नेशनल अवॉर्ड विनर तो है लेकिन कहां था? ये फिल्म ऐतिहासिक होने वाली है.'







इसके बाद माधवन ने अपने लुक पर बात की. माधवन ने कहा, 'जब लुक टेस्ट हो रहा था तो हम काफी देर तक लगे हुए थे. चार घंटे लगते थे उस लुक में आने के लिए. जैसी सिमिलैरिटी हमें चाहिए थी वो मिसिंग लग रहा था. फिर आदित्य ने आकर कहा कि 'अपने होंठ पतले कर लो. मैंने पूरी फिल्म में अपने होठ अंदर की तरफ रखकर पतला दिखाने की कोशिश की है. उतने से ही जो रिजम्बलेंस आई है उसे क्या बताएं. उसके बाद मुझे लगा कि मैं सच में धुरंधरों के साथ काम कर रहा हूं.'

माधवन को पहली बार में पहचान नहीं पाया- अर्जुन रामपाल

इसमें माधवन के साथ रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन लीड रोल में हैं. ट्रेलर लॉन्च के दौरान अर्जुन रामपाल ने भी आर माधवन से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प वाकया शेयर किया. अर्जुन रामपाल ने बताया कि सेट पर जब पहली बार उन्होंने माधवन को देखा तो वो पहचान नहीं पाए.

अर्जुन रामपाल ने कहा, ''धुरंधर' सेट पर बैंकॉक में मैं पहली बार जब पहुंचा तो बारिश हो रही थी. और मैडी शूटिंग कर रहा था. तो मैंने कहा- ये कमाल का एक्टर है यार. डायलॉग वगैरह इतना अच्छा बोल रहा है.' और वो मैडी था. मैं उसे पहचान ही नहीं पाया. वो फिल्म में बहुत ही शानदार लगा है.'

आपको बता दें कि 2025 में आर. माधवन की ये छठी फिल्म रिलीज हो रही है. साल की शुरुआत 'हिसाब बराबर' से हुई. उसके बाद तमिल फिल्म 'टेस्ट', हिंदी फिल्म 'केसरी चैप्टर 2', उसके बाद 'आप जैसा कोई' और 'फिर दे दे प्यार दे 2'.

'दे दे प्यार दे 2' अभी थियेटर में चल रही है और अब 'धुरंधर' को लेकर वो फिर चर्चा में हैं. 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थियेटर्स में रिलीज हो रही है.

'धुरंधर' का ट्रेलर देखें