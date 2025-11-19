हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘होंठ दबाकर एक्टिंग की’, आर. माधवन ने बताया ‘धुरंधर’ में अजीत डोभाल जैसा लुक कैसे मिला, बोले- तैयार होने में लगते थे 4 घंटे

‘होंठ दबाकर एक्टिंग की’, आर. माधवन ने बताया ‘धुरंधर’ में अजीत डोभाल जैसा लुक कैसे मिला, बोले- तैयार होने में लगते थे 4 घंटे

बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं. माधवन ने खुद बताया है कि फिल्म में उन्हें अपना अपने किरदार में ढलने के लिए क्या क्या करना पड़ा.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 19 Nov 2025 04:07 PM (IST)
स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर का ट्रेलर आते ही सबसे ज्यादा चर्चा में आर माधवन रहे. उनका लुक इतना डिफरेंट है कि लोग पहचान नहीं पा रहे. धुरंधर में उनका लुक NSA अजित डोभाल से मिलता जुलता दिखाया गया है. दरअसल, फिल्म में माधवन ने इंटेलिजेंस ऑफिस अजय संयल का रोल प्ले किया है. ट्रेलर लॉन्ट इवेंट पर माधवन ने बताया कि उन्हें अपना लुक परफेक्ट करने के  लिए क्या खास मेहनत करनी पड़ी.

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आर. माधवन ने 'धुरंधर' के डायरेक्ट आदित्य धर से पहली मुलाकात का किस्सा बताया. उन्होंने कहा, 'जिस दिन आदित्य मुझसे मिलने आए थे मैं किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था. नैरेशन सुनते ही मैंने कहा कि ये आदमी कहां था यार. ये नेशनल अवॉर्ड विनर तो है लेकिन कहां था? ये फिल्म ऐतिहासिक होने वाली है.' 

‘होंठ दबाकर एक्टिंग की’, आर. माधवन ने बताया ‘धुरंधर’ में अजीत डोभाल जैसा लुक कैसे मिला, बोले- तैयार होने में लगते थे 4 घंटे

इसके बाद माधवन ने अपने लुक पर बात की. माधवन ने कहा, 'जब लुक टेस्ट हो रहा था तो हम काफी देर तक लगे हुए थे. चार घंटे लगते थे उस लुक में आने के लिए. जैसी सिमिलैरिटी हमें चाहिए थी वो मिसिंग लग रहा था. फिर आदित्य ने आकर कहा कि 'अपने होंठ पतले कर लो. मैंने पूरी फिल्म में अपने होठ अंदर की तरफ रखकर पतला दिखाने की कोशिश की है. उतने से ही जो रिजम्बलेंस आई है उसे क्या बताएं. उसके बाद मुझे लगा कि मैं सच में धुरंधरों के साथ काम कर रहा हूं.'

माधवन को पहली बार में पहचान नहीं पाया- अर्जुन रामपाल

इसमें माधवन के साथ रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन लीड रोल में हैं. ट्रेलर लॉन्च के दौरान अर्जुन रामपाल ने भी आर माधवन से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प वाकया शेयर किया. अर्जुन रामपाल ने बताया कि सेट पर जब पहली बार उन्होंने माधवन को देखा तो वो पहचान नहीं पाए.

‘होंठ दबाकर एक्टिंग की’, आर. माधवन ने बताया ‘धुरंधर’ में अजीत डोभाल जैसा लुक कैसे मिला, बोले- तैयार होने में लगते थे 4 घंटे

अर्जुन रामपाल ने कहा, ''धुरंधर' सेट पर बैंकॉक में मैं पहली बार जब पहुंचा तो बारिश हो रही थी. और मैडी शूटिंग कर रहा था. तो मैंने कहा- ये कमाल का एक्टर है यार. डायलॉग वगैरह इतना अच्छा बोल रहा है.' और वो मैडी था. मैं उसे पहचान ही नहीं पाया. वो फिल्म में बहुत ही शानदार लगा है.'

आपको बता दें कि 2025 में आर. माधवन की ये छठी फिल्म रिलीज हो रही है. साल की शुरुआत 'हिसाब बराबर' से हुई. उसके बाद तमिल फिल्म 'टेस्ट', हिंदी फिल्म 'केसरी चैप्टर 2', उसके बाद 'आप जैसा कोई' और 'फिर दे दे प्यार दे 2'. 

'दे दे प्यार दे 2' अभी थियेटर में चल रही है और  अब 'धुरंधर' को लेकर वो फिर चर्चा में हैं. 'धुरंधर' 5 दिसंबर को थियेटर्स में रिलीज हो रही है.

'धुरंधर' का ट्रेलर देखें

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 19 Nov 2025 04:03 PM (IST)
R. Madhavan Dhurandhar
