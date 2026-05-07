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करिश्मा कपूर कितनी पढ़ी लिखी हैं? एक्टिंग से दूर रहकर कहां से कमाती हैं करोड़ों, नेटवर्थ भी जानें

Karisma Kapoor Net Worth: भले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर पिछले लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो करोड़ों की मालकिन हैं. आइए उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 07 May 2026 03:00 PM (IST)
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करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है. 90 के दशक में करिश्मा बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में शुमार रह चुकी हैं. अपने लंबे करियर और सफलता के दम पर उन्होंने अच्छी-खासी संपत्ति भी बनाई है. आइए जानते हैं आखिर करिश्मा कितने करोड़ की मालकिन हैं. 

एक्टिंग के लिए करिश्मा कपूर ने छोड़ दी थी पढ़ाई
करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून, 1974 को मुंबई में रणधीर कपूर और बबीता कपूर के घर हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से की. हालांकि, उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए काफी कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी. करिश्मा जब क्लास 6th में थीं तभी उन्होंने फिल्मों की ओर रुख कर लिया था. वो केवल 5वीं पास हैं. 

करिश्मा कपूर को इन फिल्मों से मिली पहचान
करिश्मा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में आई फिल्म 'प्रेम क़ैदी' से की थी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार कई हिट फिल्मों में काम किया. उन्होंने 'जिगर' (1992) और 'अनाड़ी' (1993) जैसी फिल्मों से दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई. वहीं, 'राजा बाबू' (1994), 'अंदाज़ अपना अपना' (1994), 'कुली नंबर 1' (1995) और 'साजन चले ससुराल' (1996) जैसी कॉमेडी फिल्मों में अपने अभिनय से वो काफी लोकप्रिय हुईं.

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1996 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'राजा हिंदुस्तानी' ने करिश्मा के करियर को नई ऊंचाई दी और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला. उनकी बेहतरीन फिल्मों में 'दिल तो पागल है', 'हीरो नंबर 1', 'बीवी नंबर 1' और 'हम साथ-साथ हैं' (1999) शामिल हैं. भले ही करिश्मा पिछले लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो करोड़ों की मालकिन हैं. 

करोड़ों की मालकिन हैं करिश्मा कपूर
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, करिश्मा कपूर की कुल नेट वर्थ लगभग 120 करोड़ रुपये है. उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है. एक्ट्रेस के पास 1.80 करोड़ रुपये की मर्सिडीज़-बेंज़ एस-क्लास और 2.82 करोड़ रुपये की लेक्सस एलएक्स 470 जैसे कारें हैं. इसके अलावा वो मर्सिडीज़-बेंज़ ई-क्लास (88 लाख रुपये), बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ (1.84 करोड़ रुपये) और ऑडी क्यू7 (94 लाख रुपये) जैसी गाड़ियों की मालकिन हैं.

करिश्मा कपूर अपनी प्रॉपर्टी के रेंट से भी कमाती हैं 
करिश्मा कपूर ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्थित एक रेजिडेंशियल यूनिट को किराये पर दिया है. जिसके लिए उन्हें 5.51 लाख रुपए का प्रति माह किराया मिलता है. इसके अलावा उन्होंने और उनकी मां बबीता ने ब्रांदा वेस्ट में एक शोरूम स्पेस को एक ज्वैलरी ब्रांड को कियाए पर दिया है, जिससे वो हर महीने 6 लाख रुपये वसूलती हैं.  

ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है मोटी कमाई
मुंबई के बांद्रा में करिश्मा कपूर का एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. करिश्मा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 50 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. इसके अलावा करिश्मा इन टीवी शो में जज की कुर्सी संभाल रही हैं, जिससे वो मोटी कमाई करती हैं. 

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बिजनेस वेंचर्स में किया निवेश
इंडिया टुडे के अनुसार, करिश्मा ने फिल्मों के अलावा कई बिजनेस वेंचर्स में भी निवेश किया हुआ है. बेबी और मैटरनिटी प्रोडक्ट्स से जुड़े एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है. इस कंपनी में करीब उनकी 26% हिस्सेदारी है, जिससे उन्हें अच्छा-खासा मुनाफा भी मिलता है.

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Published at : 07 May 2026 03:00 PM (IST)
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