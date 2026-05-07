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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएकता कपूर ने अक्षय कुमार और जीतेंद्र को बताया मिसाल, कहा इनकी मेहनत ने इंडस्ट्री को संभाला है

एकता कपूर ने अक्षय कुमार और जीतेंद्र को बताया मिसाल, कहा इनकी मेहनत ने इंडस्ट्री को संभाला है

एकता कपूर ने अक्षय कुमार और जीतेंद्र की मेहनत और अनुशासन की तारीफ करते हुए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मिसाल बताया 'भूत बंगला' की सफलता के बीच उनका भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 May 2026 12:03 PM (IST)
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एकता कपूर के बैनर बालाजी मोशन पिक्चर्स की फिल्म 'भूत बंगला', जिसमें अक्षय कुमार नजर आए, हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद फिर से साथ आई. इससे पहले दोनों 'हेरा फेरी', 'भूल भुलैया' और 'गरम मसाला' जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. अब 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. इसी बीच, एकता ने अपने इंस्टाग्राम पर पिता जीतेंद्र और अक्षय कुमार के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए एक दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा. 

 
 
 
 
 
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एकता कपूर ने कहा, अक्षय कुमार फिल्म इंडस्ट्री की रीढ़ हैं.

अपने नोट में एकता ने दोनों सितारों के बीच गजब की समानता बताई, खासकर उनका अनुशासन और निर्माता के विजन पर मजबूत भरोसा. उन्होंने कहा कि ऐसे कलाकार ही फिल्म इंडस्ट्री की कमर्शियल रीढ़ को मजबूत बनाए रखते हैं, क्योंकि एक्टर्स का लगातार काम करना हर स्तर के प्रोड्यूसर्स के लिए मौके पैदा करता है. उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह की मेहनत और समर्पण ने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने, रोजगार देने और इसकी रफ्तार बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है.

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एकता कपूर ने अक्षय कुमार को कहा शुक्रिया

पोस्ट शेयर करते हुए एकता ने लिखा, “अब समय आ गया है कि मैं अपना धन्यवाद कहूं… पापा और अक्षय सर की यह तस्वीर मुझे बिल्कुल याद दिलाती है कि अनुशासन क्या कर सकता है. दोनों इतने एक जैसे हैं कि जब भी मैं अक्षय सर से बात करती हूं, मुझे लगता है जैसे मैं अपने पापा से बात कर रही हूं… उनका अनुशासन, निर्माता के विश्वास पर उनका भरोसा और गहरा सम्मान व विश्वास सच में कमाल है. काम की मात्रा में ही रोजगार पैदा होता है और यही चीज़ वे साथ लेकर आते हैं. धन्यवाद अक्षय सर, आपने हर निर्माता को, बड़े से लेकर मिड-साइज़ तक, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मौका दिया.”

सुनहरे दौर की याद दिलाने वाली कहानी 'भूत बंगला'

'भूत बंगला' ने सिनेमाघरों में जबरदस्त सफलता हासिल की है, जहां दर्शक इसकी हॉरर-कॉमेडी के सुनहरे दौर की याद दिलाने वाली कहानी को खूब पसंद कर रहे हैं. शानदार स्टारकास्ट के साथ पर्दे पर मस्ती और अफरा-तफरी लेकर आई यह फिल्म सिनेमाघरों में लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है और साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस एंटरटेनर फिल्मों में शामिल हो चुकी है.

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Published at : 07 May 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Ekta Kapoor Jeetendra
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