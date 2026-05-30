'राजा शिवाजी' ने रिलीज के चार हफ्तों में मचाई धूम, जानें- इस फिल्म ने कितना कमा डाला मुनाफा

रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित फिल्म 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है. ये ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और इसी के साथ ये सिनेमाघरों में पांचवें हफ्ते में भी एंट्री कर चुकी है. वहीं स फिल्म की रिलीज के चार सप्ताह भी काफी सक्सेसफुल रहे हैं. चलिए यहां जानते है 'राजा शिवाजी' ने चार हफ्ते में कितना तगड़ा मुनाफा कमा लिया है.

भारत में 'राजा शिवाजी' ने कितनी कमाई की?

'राजा शिवाजी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए लगभर एक महीना पूरा हो गया है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के 29वें दिन इसने भारत में 35 लाख का बिजनेस किया है. वहीं कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक 'राजा शिवाजी' ने 28वें दिन 45 लाख रुपये कमाए थे. इसे चौथे गुरुवार को ईद की छुट्टी का फायदा मिला, लेकिन इसे अब 'देऊल बंद 2' से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो मराठी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है.इसके चलते राजा शिवाजी की कमाई को झटका लगा है.

कोईमोई के मुताबिक भारत में 'राजा शिवाजी' का 28 दिनो यानी चार हफ्ते का कुल नेट कलेक्शन 103.15 करोड़ रुपये हो गया है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 121.71 करोड़ रुपये हुआ है.

'राजा शिवाजी' ने चार हफ्ते में कितना कमाया मुनाफा?

रितेश देशमुख स्टारर और निर्देशित फिल्म 'राजा शिवाजी' का बजट 75 करोड़ रुपये बताया गया है. वहीं 28 दिनों में फिल्म ने भारत में 103.15 करोड़ कमाए हैं. यानी फिल्म मेकर्स ने 'राजा शिवाजी' से रिलीज के चार हफ्तोंम 28.15 करोड़ रुपये का मुनाफा कमा डाला है. जो प्रतिशत में बदलने पर, इनवेस्टमेंट पर रिटर्न 37.53% बनता है. भारत में यह ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म काफी सफल रही है।

'राजा शिवाजी' स्टार कास्ट

'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज का लीड रोल प्ले किया है. वहीं फिल्म के अन्य कलाकारों में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, जेनेलिया डिसूजा और बोमन ईरानी सहित कई शामि हैं. सलमान खान ने भी फिल्म में स्पेशल कैमियो किया है. बता दें कि 'राजा शिवाजी' सिनेमाघरों में 1 मई को रिलीज हुई थी.



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