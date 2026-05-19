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अनिल कपूर की शादी को 42 साल पूरे, वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी सुनीता के लिए लिखा इमोशनल नोट
Anil-Sunita Wedding Anniversary: अनिल कपूर और सुनीता कपूर आज अपनी 42वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर पत्नी के लिए एक प्यार भरा पोस्ट शेयर किया है.
बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता की शादी के आज, 19 मई को 42 साल पूरे हो चुके हैं. अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर एक्टर ने पत्नी सुनीता के सोशल मीडिया एक बेहद प्यारा और इमोशनल नोट लिखा है.
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Published at : 19 May 2026 06:30 PM (IST)
Tags :Anil Kapoor Sunita Kapoor
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