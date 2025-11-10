हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बना दूसरा सबसे बड़ा यूनिवर्स, कॉपवर्स छूटा पीछे, जानें नंबर 1 कौन सा

'थामा' फिल्म भले अब तक बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग नहीं पा पाई, लेकिन ये फिल्म वो वजह बन गई जिसकी वजह से मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने रोहित शेट्टी के धाकड़ एक्शन यूनिवर्स यानी कॉप यूनिवर्स को मीलों पीछे छोड़ दिया है.

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म की वजह से एक बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है जो आने वाले दिनों में बॉलीवुड के यूनिवर्स कल्चर को और भी ताकत देगा.

हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने छोड़ा कॉप यूनिवर्स को मीलों पीछे

मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत साल 2018 में श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री' से हुई थी. इसके बाद, भेड़िया, स्त्री 2 और मुंज्या जैसी फिल्में आईं. इन फिल्मों को इंडिया समेत दुनियाभर में देखा गया. दुनियाभर में 'थामा' को भी देखा जा रहा है और फिल्म वर्ल्डवाइड 205 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

हाल में ही मैडॉक के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें बताया गया है कि इस यूनिवर्स की सभी फिल्मों ने वर्ल्डवाइड 1500 करोड़ रुपये का ग्रास कलेक्शन कर लिया है. ये रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की सभी फिल्मों के कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन से कहीं ज्यादा है.

इन मामलों में कॉप यूनिवर्स पिछड़ा

कॉप यूनिवर्स की शुरुआत 2011 में फिल्म सिंघम से हुई थी. यानी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत से भी 7 साल पहले. उसके बावजूद वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में 'थामा' का यूनिवर्स इससे काफी आगे निकल गया.

दोनों यूनिवर्स की 5-5 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. सिंघम सारीज की 3 फिल्मों और सूर्यवंशी-सिम्बा में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार होने के बावजूद इन पांचों फिल्मों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 1411 करोड़ रुपये कमाए.

स्पाई यूनिवर्स बना हुआ है सबसे बड़ी चुनौती

हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने भले ही कॉप यूनिवर्स को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन सलमान और शाहरुख खान की फिल्मों वाले स्पाई यूनिवर्स को पीछे नहीं छोड़ पाई है. दरअसल यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स में टाइगर सीरीज की 3, वॉर सीरीज की दो फिल्में और पठान को मिलाकर 6 फिल्में हैं.

इन 6 फिल्मों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 3100 करोड़ से भी ज्यादा है. यानी इस यूनिवर्स को पीछे करने के लिए अभी तक की वर्ल्डवाइड कमाई का 100 प्रतिशत से भी ज्यादा कमाना होगा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को.

हालांकि, इन यूनिवर्स में आगे आने वाले दिनों में चामुंडा, स्त्री 3, भेड़िया 2, शक्तिशालिनी और महायुद्ध 1 और 2 जैसी फिल्में भी आएंगी जो इसे स्पाई यूनिवर्स की टोटल कमाई को छूने के करीब ले जा सकती हैं.