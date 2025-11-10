हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान 5-6 बार करा चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट, डर्मेटोलॉजिस्ट ने रणबीर-शाहरुख के बालों की भी खोली पोल

सलमान खान 5-6 बार करा चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट, डर्मेटोलॉजिस्ट ने रणबीर-शाहरुख के बालों की भी खोली पोल

Salman Khan Hair Transplant: सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. गौरांग कृष्णा ने बॉलीवुड एक्टर्स के हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि सलमान खान ने कई हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 10 Nov 2025 04:56 PM (IST)
जहां कई एक्ट्रेसेस खूबसूरत दिखने के लिए बोटॉक्स और सर्जरी कराती हैं, वहीं कई बॉलीवुड एक्टर्स अपना लुक चेंज करने या बेहतर बनाने के लिए अपने हेयरस्टाइल पर फोकस करते हैं. सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉ. गौरांग कृष्णा ने हाल ही में बॉलीवुड एक्टर्स के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात की. उन्होंने खुलासा किया कि सलमान खान ने कई बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया है.

सिद्धार्थ कानन को दिए हालिया इंटरव्यू में डॉ. कृष्णा ने सलमान खान को लेकर कहा- 'मेरे पास लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करके मिले कुछ आंकड़े हैं. सलमान खान ने लगभग 5-6 ट्रांसप्लांट किए हैं. ज्यादातर ट्रांसप्लांट दुबई में हुए हैं. पिछले एक-दो ट्रांसप्लांट भारत में हुए हैं.'

सलमान खान के हेयर लुक को दी 7.5 रेटिंग
सलमान खान के फाइनल लुक के बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा- 'अब सब कुछ करने के बाद, कुल मिलाकर, मैं इसे 10 के पैमाने पर 7.5 रेटिंग दूंगा. मैंने 10 इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक ही जगह पर कई ट्रांसप्लांट हुए थे, और मुझे लगा कि उनकी हेयरलाइन थोड़ी बेहतर हो सकती थी. लेकिन कुल मिलाकर, ये सलमान खान हैं, उन पर सब कुछ अच्छा लग रहा है.'

रणबीर कपूर ने भी कई बार कराया हेयर ट्रांसप्लांट
डॉ. कृष्णा ने आगे रणबीर कपूर के लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि वो कई बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं. उन्होंने कहा- 'रणबीर कपूर का हेयर ट्रांसप्लांट, उन्होंने कई बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है. पहले दो उतने अच्छे नहीं थे. वो थोड़े अननैचुरल लग रहे थे. लेकिन अब उन्हें बेहतर बना दिया गया है, जो देखकर बहुत अच्छा लगता है.'

शाहरुख खान के शानदार बालों का क्या है राज?
डॉ. कृष्णा ने आगे शाहरुख खान को अपना फेवरेट बताया और कहा- 'मुझे शाहरुख की हर चीज पसंद है. उन्होंने बताया कि उनके बाल पूरी तरह नैचुरल हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट ने किंग खान के बालों को लेकर कहा- वो पूरी तरह से नैचुरल हैं. उन्हें अच्छे बालों का आशीर्वाद मिला है. जब वो 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्डे सेरेमनी में थे तो मैंने उन्हें अपने सामने देखा. बेहतरीन, खूबसूरत.'

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 10 Nov 2025 04:19 PM (IST)
Ranbir Kapoor Shah Rukh Khan SALMAN KHAN Salman Khan Hair Transplant
