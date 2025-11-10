जहां कई एक्ट्रेसेस खूबसूरत दिखने के लिए बोटॉक्स और सर्जरी कराती हैं, वहीं कई बॉलीवुड एक्टर्स अपना लुक चेंज करने या बेहतर बनाने के लिए अपने हेयरस्टाइल पर फोकस करते हैं. सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉ. गौरांग कृष्णा ने हाल ही में बॉलीवुड एक्टर्स के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात की. उन्होंने खुलासा किया कि सलमान खान ने कई बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया है.

सिद्धार्थ कानन को दिए हालिया इंटरव्यू में डॉ. कृष्णा ने सलमान खान को लेकर कहा- 'मेरे पास लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात करके मिले कुछ आंकड़े हैं. सलमान खान ने लगभग 5-6 ट्रांसप्लांट किए हैं. ज्यादातर ट्रांसप्लांट दुबई में हुए हैं. पिछले एक-दो ट्रांसप्लांट भारत में हुए हैं.'

सलमान खान के हेयर लुक को दी 7.5 रेटिंग

सलमान खान के फाइनल लुक के बारे में डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा- 'अब सब कुछ करने के बाद, कुल मिलाकर, मैं इसे 10 के पैमाने पर 7.5 रेटिंग दूंगा. मैंने 10 इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक ही जगह पर कई ट्रांसप्लांट हुए थे, और मुझे लगा कि उनकी हेयरलाइन थोड़ी बेहतर हो सकती थी. लेकिन कुल मिलाकर, ये सलमान खान हैं, उन पर सब कुछ अच्छा लग रहा है.'

रणबीर कपूर ने भी कई बार कराया हेयर ट्रांसप्लांट

डॉ. कृष्णा ने आगे रणबीर कपूर के लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि वो कई बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं. उन्होंने कहा- 'रणबीर कपूर का हेयर ट्रांसप्लांट, उन्होंने कई बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है. पहले दो उतने अच्छे नहीं थे. वो थोड़े अननैचुरल लग रहे थे. लेकिन अब उन्हें बेहतर बना दिया गया है, जो देखकर बहुत अच्छा लगता है.'

शाहरुख खान के शानदार बालों का क्या है राज?

डॉ. कृष्णा ने आगे शाहरुख खान को अपना फेवरेट बताया और कहा- 'मुझे शाहरुख की हर चीज पसंद है. उन्होंने बताया कि उनके बाल पूरी तरह नैचुरल हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट ने किंग खान के बालों को लेकर कहा- वो पूरी तरह से नैचुरल हैं. उन्हें अच्छे बालों का आशीर्वाद मिला है. जब वो 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्डे सेरेमनी में थे तो मैंने उन्हें अपने सामने देखा. बेहतरीन, खूबसूरत.'