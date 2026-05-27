हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडNagabandham Movie: 'नागाबंधम' के लिए एक्टर ने की नेक्स्ट-लेवल तैयारी, ऋषभ साहनी का अवतार वायरल

Nagabandham Movie: 'नागाबंधम' के लिए एक्टर ने की नेक्स्ट-लेवल तैयारी, ऋषभ साहनी का अवतार वायरल

Nagabandham Movie: ऋषभ साहनी फिल्म 'नागाबंधम' में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार के डबल रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म कई भाषाओं में डब्ड होगी, जिसको लेकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: अर्पित | Updated at : 27 May 2026 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

‘नागाबंधम’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ऋषभ साहनी का बेहद असरदार अंदाज इस फिल्म के लिए उन्होंने जिस तरह पूरी मेहनत झोंकी है, उसने सबका ध्यान खींच लिया. अब उन्होंने अपने किरदार और तैयारी को लेकर कुछ ऐसी दिलचस्प बातें शेयर की, जिन्हें जानकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई.

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही फिल्म 'नागाबंधम' को लेकर फैंस की बेकरारी बढ़ती ही जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है एक्टर ऋषभ साहनी का वो खूंखार ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी है. फिल्म 'फाइटर' में विलेन बनकर सबके रोंगटे खड़े करने वाले ऋषभ साहनी अब 'नागाबंधम' में क्रूर ऐतिहासिक शासक 'अहमद शाह अब्दाली' के रोल में नज़र आने वाले हैं. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि ऋषभ साहनी इस बार सिर्फ लुक्स से नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ से भी थिएटर्स में खौफ पैदा करने की तैयारी कर चुके हैं.

ये भी पढे़ं: उम्मीद है जल्द मामला सुलझ जाए, रणवीर सिंह पर लगे बैन पर बोले मनोज बाजपेयी

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rishabh Sawhney 🐢 (@rishabhsawhneyyyy)

खुद कर रहे हैं कई भाषाओं में डबिंग

फिल्म के सेट से आई ताज़ा खबरों के मुताबिक, ऋषभ साहनी ने इस किरदार में जान फूंकने के लिए खुद ही कई भाषाओं में डबिंग करने का जिम्मा उठाया है. सोर्स ने बताया, 'ऋषभ साहनी अब्दाली के रोल को लेकर इस कदर जुनूनी हैं कि उन्होंने हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में खुद डबिंग करना शुरू कर दिया है.

किरदार की कड़क वाइब और इमोशन्स को हर भाषा में परफेक्ट रखने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ के बेस, टोन और बोलने के लहजे पर महीनों मेहनत की है. अब्दाली के लुक में ऋषभ साहनी का धांसू अवतार फैंस पहले ही देख चुके हैं, और अब थिएटर्स में उनकी खुद की गरजती हुई आवाज़ सुनना दर्शकों के लिए एक नेक्स्ट-लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है.'

किरदार के लिए क्यों की एक साल की तैयारी?

वैसे, ऋषभ साहनी का ये रूप हैरान नहीं करता क्योंकि इस महा-प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने पूरे एक साल तक तलवारबाजी सीखी है. इतना ही नहीं, अब्दाली के किरदार के साथ पूरा न्याय करने के लिए उन्होंने 'पश्तो' भाषा की कड़क ट्रेनिंग भी ली, ताकि उनके डायलॉग्स एकदम रियल लगें. इतनी तगड़ी फिजिकल और वोकल तैयारी से साफ है कि ऋषभ साहनी पर्दे पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते.

फिल्म में दिखेगा डबल रोल का ट्विस्ट

इस फिल्म की कहानी में एक और बड़ा सस्पेंस है, जो ऋषभ साहनी का डबल रोल है! जी हां, फिल्म में ऋषभ साहनी एक तरफ इतिहास के सबसे क्रूर आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के रूप में दिखेंगे, तो दूसरी तरफ वो इसी किरदार के मॉडर्न-डे पुनर्जन्म वाले अवतार में भी धमाका करेंगे. दो अलग-अलग दौर, दो बिल्कुल अलग स्वभाव और उस पर कई भाषाओं में खुद डबिंग करना... चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन ऋषभ साहनी का ये डेडिकेशन बता रहा है कि वो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने आ रहे हैं.

ये भी पढे़ं: 'बॉर्डर 2' से लेकर 'दिलवाले' तक, वरुण धवन की इन 7 फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'है जवानी तो इश्क होना है' से पहले जरूर देखें

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rishabh Sawhney 🐢 (@rishabhsawhneyyyy)

 

और पढ़ें
Published at : 27 May 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Rishabh Sawhney Nagabandham
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Nagabandham Movie: 'नागाबंधम' के लिए एक्टर ने की नेक्स्ट-लेवल तैयारी, ऋषभ साहनी का अवतार वायरल
'नागाबंधम' के लिए एक्टर ने की नेक्स्ट-लेवल तैयारी, ऋषभ साहनी का अवतार वायरल
बॉलीवुड
पूजा भट्ट ने शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीर, दिखी इतनी स्टाइलिश
पूजा भट्ट ने शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीर, दिखी इतनी स्टाइलिश
बॉलीवुड
भक्ति में लीन दिखे रवि दुबे और सरगुन मेहता, फैंस ने की सुख-समृद्धि की कामना
भक्ति में लीन दिखे रवि दुबे और सरगुन मेहता, फैंस ने की सुख-समृद्धि की कामना
बॉलीवुड
Fanaa turns 20: 'फना' की रिलीज को 20 साल पूरे, काजोल ने माइनस 27 डिग्री में सलवार-कमीज पहनकर की थी शूटिंग, देखें फोटोज
'फना' की रिलीज को 20 साल पूरे, काजोल ने माइनस 27 डिग्री में सलवार-कमीज पहनकर की थी शूटिंग, देखें फोटोज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामचरण की ‘पेड्डी’ के प्रमोशन में बवाल, भोपाल से बेंगलुरु तक हाई वोल्टेज ड्रामा (27.05.26)
Jackie Shroff ने बताया ‘Bhidu’ का असली मतलब, पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर की खास अपील
Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2035 तक तैयार होगा स्वदेशी 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर? AMCA प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड टाटा, भारत फॉर्ज और L&T
2035 तक तैयार होगा स्वदेशी 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर? AMCA प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड टाटा, भारत फॉर्ज और L&T
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
इंडिया
केरलम के पूर्व सीएम पी. विजयन के घर ईडी रेड का विरोध, CPM वर्कर्स ने गाड़ियों पर किया हमला, देखें Video
पूर्व सीएम पी. विजयन के घर ईडी रेड का विरोध, CPM वर्कर्स ने गाड़ियों पर किया हमला, देखें Video
इंडिया
Explained: बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी, जयपुर में जुबान काटने की धमकी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या बवाल
बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या
आईपीएल 2026
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
इंडिया
'24 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया', कांग्रेस नेता ने किया साफ, बताया कौन होगा कर्नाटक का अगला CM
'24 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया', कांग्रेस नेता ने किया साफ, कौन होगा कर्नाटक का अगला CM?
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के तीन महीने पूरे! कैसे होर्मुज से दुनिया की नसों में घुला जहर, भारत पर चौतरफा मार और IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान जंग के तीन महीनों में कैसे होर्मुज से दुनिया में घुला जहर? भारत पर चौतरफा मार, IMF की...
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget