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पूजा भट्ट ने शेयर की बचपन की अनदेखी तस्वीर, दिखी इतनी स्टाइलिश

पूजा भट्ट ने इंस्टाग्राम पर बचपन की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: राहुल कुमार | Updated at : 27 May 2026 07:52 PM (IST)
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एक्ट्रेस व निर्माता पूजा भट्ट एक्टिंग की दुनिया से ब्रेक लेकर पॉडकास्ट की ओर केंद्रित हैं. बुधवार को उन्होंने बचपन के दिनों को याद करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की.

पूजा भट्ट की फोटो पर फैंस का प्यार
इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में पूजा भट्ट अपने बचपन दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं. पूजा ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'पुरानी तस्वीरों में कुछ अजीब और अनोखी बात होती है. कभी-कभी वे सिर्फ बीते हुए एक पल को अपने अंदर समेट लेती हैं…और कभी-कभी…वे हमारे आने वाले कल यानी भविष्य की एक छोटी सी झलक भी दिखा देती हैं.'

पूजा भट्ट की इस पोस्ट पर उनके फैंस कमेंट कर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ यूजर्स उनके बचपन की मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ उनके कैप्शन की सराहना कर हे हैं. 

 
 
 
 
 
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17 साल की उम्र में पूजा भट्ट ने किया था डेब्यू
पूजा भट्ट 90 के दशक की मशहूर ऐक्ट्रेस हैं. 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बनाने वाली ऐक्ट्रेस पूजा भट्ट ने मात्र 17 साल की उम्र में अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म 'डैडी' (1989) से डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ नवोदित ऐक्ट्रेस' का लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

इसके बाद पूजा ने 'दिल है कि मानता नहीं' (1991), 'सड़क' (1991), 'सर' (1993) और 'जख्म' (1998) जैसी फिल्मों में एक्टिंग कर दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की. एक्टिंग के अलावा, उन्होंने 'पाप' (2003) और 'जिस्म 2' (2012) जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है.

ये भी पढ़े: बॉबी देओल ने की आलिया भट्ट की तारीफ, बोले- 'अल्फा' के एक्शन सीन में जान डाल दी

एक्टिंग से ब्रेक के बाद बदला पूजा भट्ट का अंदाज
हालांकि, समय के साथ ऐक्ट्रेस ने अपने करियर की दिशा में थोड़ा बदलाव किया. एक्टिंग की दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेकर वह डिजिटल स्पेस में सक्रिय हैं.

उन्होंने 'बिग बॉस ओटीटी 2' (2023) में एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लिया था और इन दिनों वह पॉडकास्ट के जरिए लोगों से जुड़ रही हैं, जहां वह जिंदगी, समाज और सिनेमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं.

ये भी पढ़े: लहराती जुल्फें- कातिल अदाएं, बिकिनी में सान्या मल्होत्रा ने ढाया कहर

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Published at : 27 May 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Pooja Bhatt
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