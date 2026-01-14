आज तक नहीं दी एक भी फ्लॉप, मकर संक्रांति पर राज करता है ये डायरेक्टर

ईद-दिवाली की तरह मकर संक्रांति के मौके पर भी कई फिल्में रिलीज होती हैं. साउथ के एक डायरेक्टर हैं, जिनकी मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई फिल्म हिट रही हैं. उन्हें मकर संक्रांति का बॉक्स ऑफिस किंग कहना गलत नहीं होगा. उन्होंने अपने करियर में एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. उनका नाम है अनिल रविपुड़ी.

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है मन शंकर वरप्रसाद गारू

अनिल की फिल्म इन दिनों थिएटर में लगी है. फिल्म में चिरंजीवी लीड रोल में हैं. फिल्म का नाम है मन शंकर वरप्रसाद गारू. फिल्म 12 जनवरी को रिलीज हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने पहले दिन 9.35 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म ने 32 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे दिन फिल्म ने 18.75 करोड़ कमाए. वहीं चौथे दिन 13.73 करोड़ की कमाई फिल्म कर चुकी है.





2025 में भी उनकी फिल्म मकर संक्रांति के मौके पर आई थी. इस फिल्म का नाम था संक्रांतिकी वस्तुनाम. फिल्म में वेंकटेश लीड रोल में थे. 50 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.

अनिल रविपुड़ी की जर्नी

अनिल की बात करें तो वो तेलुगू सिनेमा के फेमस डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर हैं. वो कॉमेडी और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. अनिल का जन्म 23 नवंबर 1982 को हुआ था. उन्होंने B.Tech के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया. उन्होंने 11 साल के करियर में 9 हिट फिल्में दी हैं. उन्होंने शुरुआत में शंखम, कंदिरेगा के लिए डायलॉग राइटर के तौर पर काम किया. मसाला और आगडू की स्क्रिप्ट भी को-राइट की.

2015 में उनकी फिल्म पतास आई. इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था. ये फिल्म सक्सेसफुल रही. उन्होंने सुप्रीम, राजा द ग्रेट, F2, सरिलेरु नीकेव्वरु, F3 और भगवंत केसरी जैसी एक के बाद एक हिट फिल्में दीं. अनिल की फिल्मों को फैंस बहुत पसंद करते हैं.