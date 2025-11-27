'बिल्कुल धरम जी पर गया है', सनी देओल के बारे में हेमा मालिनी ने कही थी ये बात

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल फैमिली सदमे है. फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग इस सच स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनके सबसे चहेते सुपरस्टार अब नहीं रहे. इन्हीं सब के बीच सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी का एक पुराना इंटरव्यू दर्शकों के बीच काफी वायरल हो रहा है.

इंटरव्यू में हेमा मालिनी धर्मेंद्र संग अपनी शादी और धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके दोनों बेटों सनी और बॉबी देओल संग अपने रिश्ते को लेकर बातें कर रही हैं.

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के 'रेंडेजवस विद सिमी गरेवाल' के एक एपिसोड का है. इस एपिसोड में हेमा मालिनी के संग उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना भी शामिल हुई थीं.

इस बातचीत में हेमा मालिनी यूं तो कई खुलासे करती हैं. मगर सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वह अपने सौतेले बेटे सनी देओल के स्वभाव को लेकर खुलासा करती हैं उनका नेचर किस पर गया है.

View this post on Instagram A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

कैसा है सनी-बॉबी संग ईशा-अहाना का रिश्ता

इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ईशा और अहाना से काफी कुछ सवाल करती हैं. दोनों उतनी ही बेबाकी से सिमी के सवालों का जवाब देती हुई दिख रही हैं. आखिरी में जब सिमी ईशा से पूछती हैं कि उनका उनके भाई सनी और बॉबी देओल संग उनकी बॉन्डिंग कैसी है.

इस पर ईशा ने कहा, 'हम दोनों के क्लोज हैं लेकिन हम सनी भाई से ज्यादा मिलते हैं क्योंकि जब भी हम विदेश जाते हैं खासकर लंदन तो उनसे ज्यादा मुलाकात होती है. हम वहा उनके साथ काफी समय बिताते हैं. बॉबी भाई कभी-कभी आते हैं, लेकिन हमारा ज्यादा समय सनी भाई के साथ ही बीतता है.

हेमा मालिनी ने बताया किस पर गया है सनी का स्वभाव

आगे बातचीत में हेमा मालिनी सनी देओल की तारीफ करते हुए कहती हैं कि सनी एक धरम पर गया है. उनका व्यवहार, बात करने का तरीका सब में धरम की झलक दिखती है. बहुत अच्छे इंसान हैं. रही बात बॉबी की वो मस्त-मौला हैं, क्योंकि वह छोटा है इसलिए स्वभाव भी थोड़ा अलग है.

View this post on Instagram A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

आपको बता दें कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और वह 4 बच्चों के पिता थे. इसके बाद भी वह हेमा से दिल लगा बैठे. हेमा को भी धर्मेंद्र के शादीशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं थी.

बता दें कि धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की शादी साल 1979 में हुई थी. दोनों अपना धर्म बदल कर बेहद निजी तरीके से निकाह किया था. वहीं इस बात को काफी समय तक छुपाकर रखा था. इस शादी से बाद में कपल को दो बेटियां ईशा और अहाना हुईं.